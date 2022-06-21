Молдавия митингует из-за цен на продукты и топливо. Тем временем Санду провела гей-парад

Рост цен на продукты и энергоносители в Молдавии заставил жителей выйти на митинги. Протесты собрали в Кишиневе порядка 40 тысяч человек, заявили организаторы акции. К митингу готовятся и фермеры. Их не устраивают цены на топливо и проблемы с экспортом пшеницы. Масла в огонь подлило шествие ЛГБТ-сообщества, прошедшее в день памяти героев столкновений в Приднестровье. Недовольство в Молдавии велико, но превратиться во что-то большее оно может только при определенных условиях, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Протесты и шествие ЛГБТ

Митинг в центре Кишинева прошел в воскресенье, 19 июня. По данным организаторов акции, на улицы города вышли около 40 тысяч человек. При этом, по данным полиции, в мероприятии приняли участие порядка трех тысяч протестующих.

Люди требовали отставок и досрочных выборов в парламент. Среди лозунгов звучали такие, как «Досрочные выборы!» и «Долой Майю Санду!».

Масла в огонь подлил и организованный ЛГБТ-сообществом парад. «Марш солидарности» продлился в Кишиневе около часа. Колонна двигалась по центру города, и полиции пришлось перекрыть дорогу для противников шествия, чтобы избежать столкновений. Серьезных происшествий не было, но прохожие освистали участников шествия на нескольких этапах их пути, отметило РИА «Новости».

Недовольство ситуативно

Что касается парада, устроенного ЛГБТ-сообществом, то может его как раз и надо проводить в день памяти героев столкновений в Приднестровье, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Поскольку главная ценность, которую получила Молдавия с новой жизнью, — это именно возможность проводить подобные парады, пояснил собеседник «360».

Общая ситуация с недовольством велика, заметил Журавлев. Это, по его словам, абсолютная истина, с которой глупо спорить.

Но нужно понимать, что недовольство это ситуативно, что оно может превратиться во что-то большее только при определенном условии, отметил собеседник «360».

То есть сама по себе подобная ситуация является основанием для смены режима, но не является единственной причиной. Для того, чтобы сменить режим, нужно что-то большее, чем просто недовольство. Вон, сколько во Франции было этого недовольства и чем все это закончилось Дмитрий Журавлев

Журавлев также отметил, что топливный кризис в стране напрямую связан с действиями против России.

«Тут даже рассуждать нечего. Это понятно, что если вы начинаете вводить санкции, даже если конкретно ваша страна закупает энергию, то самим фактом санкций вы повышаете цены на топливо», — объяснил собеседник «360».