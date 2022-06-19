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    19 июня 2022, 19:02

    Тысячи жителей Молдавии вышли на митинг против роста цен

    Митинг против роста цен в Молдавии собрал в Кишиневе около 3 тысяч человек

    Оксана Кириллова

    Жители Молдавии вышли на акцию протеста против роста цен на продукты и энергоносители. По оценкам силовиков, в центре Кишинева собрались около трех тысяч человек, сообщило РИА «Новости». При этом организаторы утверждают, что речь идет о 40 тысячах протестующих. Некоторые специально приехали для этого из других регионов.

    Тысячи жителей Молдавии вышли на митинг против роста цен

    Рабочие, врачи, педагоги и другие жители страны требуют отставок и досрочных выборов в парламент. Звучат лозунги «Досрочные выборы!», «Долой Майю Санду!».

    Мероприятие под лозунгом «Новая жизнь» организовала оппозиционная партия «Шор». Ее представители с мая проводят антиправительственные акции в Кишиневе и других населенных пунктах.

    «Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины», — рассказала вице-председатель партии Марина Таубер.

    По ее мнению, власти Молдавии боятся протестов и «ставят разные препоны оппозиции».

    По данным Национального бюро статистики, в мае среднегодовая инфляция в Молдавии достигла 29,05%, цены на продукты подскочили на 32,5%.

    В конце мая жители страны уже выходили на подобную акцию протеста.