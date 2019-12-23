Модернизация SSJ-100 не принесет прибыль. Это инвестиции в технологии

В 2015 году Минпромторг составил план импортозамещения в гражданской авиации, сейчас в ведомстве подписали контракт на создание русифицированной версии SuperJet-New более чем на 15 миллиардов рублей. Исполнителем госзаказа стал единственный в России разработчик и производитель суперджетов «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Однако в верности решения вкладывать миллиарды в создание нового русского SSJ многие сомневаются.

Основной целью разработки SSJ-New является развитие импортозамещения в авиации. Именно это судно должно стать самым «обрусевшим» из всех суперджетов — доля отечественных деталей в нем будет достигать 50-60%. По мнению эксперта Комитета Госдумы по транспорту и главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, с экономической точки зрения проект может себя не оправдать, но зато с технологической — более чем.

Пятилетку за четыре года

В Минпромторге сообщили «360», что в этом году они заключили контракт с компанией «Гражданские самолеты Сухого» на 3,5 миллиарда рублей. Эти средства направлены на выполнение первой части работ — создание эскизного проекта модификации самолета SuperJet-100 — SSJ-New. Еще почти 15 миллиардов — это финансирование дальнейших работ в 2020–2021 годах.

В 2021-м министерство планирует заключить еще один договор — на исполнение третьего этапа работ, на котором будет выпущен комплект рабочей конструкторской документации. Сумма предстоящего третьего договора пока не оглашается ни министерством, ни компанией-исполнителем.

Как объяснил «360» бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов, SSJ-New не является новым самолетом, он всего лишь модификация, усовершенствование SuperJet 100, ставку в котором сделали на импортозамещение.

По плану Минпромторга работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года, на данный момент все свои обязательства перед ведомством исполнитель закрыл. Разработка обновленного суперджета стала частью госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». SSJ-New должен выйти в 2024 году, однако учитывая то, что на протяжении последних пяти лет «Гражданские самолеты Сухого» оставались убыточной компанией, а в 2018 году и вовсе не смогли выполнить годовой план продаж, эксперты сомневаются в том, что работы будут успешно завершены в срок.

Та же скрипка, но не Страдивари

Увеличение доли импортозамещения, в том числе и в авиации, посредством разработки отечественных технологий и систем однозначно положительно скажется на развитии отрасли. «Было бы хорошо, чтобы сегмент производства не только самолетов, но и систем, агрегатов тоже развивался. Эта модернизация, наверное, больше имеет в своей основе не необходимость, а необходимость развивать собственные технологии и производственные мощности», — отметил Гусаров в разговоре с «360».

При этом эксперт заметил, что решение модернизировать именно SuperJet 100 не имело смысла — этот самолет из-за своей вместимости не пользуется большой популярностью ни в России, ни в мире. «Мировой рынок мало покупает 100-местных самолетов, они мало подходят для магистральных перевозок — слишком малы, такие самолеты слишком большие для региональных перевозок. То есть если бы параллельно с этим шла речь и о создании 130-местной модификации или, наоборот, 75-местной для региональной авиации, то эти капиталовложения имели бы большую перспективу, потому что такие самолеты пользуются большим спросом, была бы большая серийность производства комплектующих и более очевидна была бы окупаемость инвестиций», — добавил Гусаров.

В то же время Александр Романов рассказал «360», что России сегодня катастрофически не хватает собственных самолетов, однако в успешности SSJ-New он не уверен — история с многомиллионным финансированием и сомнительным результатом знакома ему по опыту предшественника SSJ-New — SuperJet 100.

Эксперт считает, что ничего принципиально нового с этим самолетом сделать не удастся даже при финансировании в 15 миллиардов, потому что около половины самолета все равно будет производиться за рубежом, а значит, экономии не будет. «Если бы самолет был полностью произведен у нас, я бы поверил, что это нужно. А так получается та же самая скрипка, только не Страдивари», — заключил он.

Напомним, что от самолета SuperJet 100 отказались почти все иностранные партнеры из-за возникавших проблем в обслуживании — их Роман Гусаров назвал «детскими проблемами», которые возникают на начальных стадиях эксплуатации. И тем не менее Минпромторг снова заключил договор с той же компанией-производителем. В ГСС ситуацию комментировать отказались.