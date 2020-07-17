Многодетная мать надеется на справедливость. На Кубани начался суд по делу о похищении и изнасиловании невесты

Ленинградский районный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению очень необычного дела. Две женщины обвиняются в изнасиловании невесты на цыганской свадьбе. Одна из них — еще и в похищении несовершеннолетней девушки.

Эта странная история началась в сентябре прошлого года, когда мать пятерых детей жительницы станицы Крыловская Наталья Панченко согласилась помочь знакомым цыганам. Они попросили ее привезти из соседней станицы будущую жену их сына. Обставлялось это в традиционном для этого этноса антураже похищения невесты. Когда Панченко привезла девушку в Крыловскую, там уже вовсю гуляла свадьба. Мать невесты прервала торжество и потребовала, чтобы ей выдали, опять-таки, традиционный, калым. Она настаивала на полумиллионе рублей, в которых ей отказали. У жениха не было денег.

Тогда мать невесты обратилась в полицию. В декабре Наталью вызвали в полицию. По ее словам, ей пригрозили, что отнимут детей и посадят на 15 лет. Испуганная женщина подписала все протоколы.

Наталью обвинили в совершение насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Кстати, жених уже получил шесть лет за похищение и изнасилование невесты, а его отец ждет суда в СИЗО.

Панченко сообщила, что не участвовала в традиционном обряде проверки девственности. Манипуляции проводила сваха Лиза Дрангой. Наталья зашла в комнату в процессе проверки, потому что ее послали посмотреть, не подделывает ли сваха следы крови на тряпке — Дрангой была знакомой невесты и могла помочь ей обмануть всех. Панченко возмутила картина, которую она увидела — до этого женщина не присутствовала на проведении таких обрядов. Поэтому она помогла невесте встать, а сваху отодвинула в сторону. По словам сестры Панченко, именно за это ее сейчас обвиняют в насильственных действиях.

Мать невесты утверждает, что похищение было настоящим из-за того, что калым платить не собирались. Она предположила, что Наталью подставили, ситуацию спровоцировала сваха, но выручать Панченко не собирается. Кто виноват, пусть решает следствие и суд.

Источник фото: телеканал «360»

Перед заседанием суда адвокат Натальи Панченко заявила «360», что ее подзащитной предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

«Я полагают, что домыслы обвинения в отношении матери пятерых детей не обоснованы и незаконны. Доказательства отсутствуют. Я надеюсь, что суд ее оправдает, так как она не совершала вменяемых ей действий. Уповаю на справедливость, законность и обоснованность решения суда. Он будет не единоличным, в составе трех судей. Надеюсь на их профессионализм», — сказала адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Защитницы Лизы Дрангой сообщила, что цыганку обвиняют в двух особо тяжких преступлениях — похищении человека, причем несовершеннолетней, и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Она тоже считает обвинения незаконным и надуманным.

«Я надеюсь, что суд сможет разобраться в деле, и вынесет законное и справедливое решение. Следствие ее вину не доказало. Моя подзащитная принадлежит к цыганской национальности. Не владеет в достаточной мере русским языком. Не может на нем ни писать, ни читать. Все заявленные мной ходатайства о предоставлении переводчика были следователем отклонены. Я считаю, что есть грубейшие нарушения в предварительном расследовании, и это я постараюсь доказать в суде», — сообщила правозащитница.