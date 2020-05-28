Похищение невесты и проверка на девственность. Многодетная мать с Кубани попала под следствие из-за свадьбы цыган

Настоящая мелодрама развернулась в Краснодарском крае. Цыгане собирались сыграть свадьбу, но она не состоялась. Родные жениха и невесты не смогли договориться. Жертвой этих разбирательств стала их случайная знакомая и многодетная мать Наталья Панченко. Ее обвинили в изнасиловании девушки.

Жительница станицы Крыловская Панченко рассказала «360», что история началась в сентябре 2019 года.

«13 сентября ко мне обратились цыгане с просьбой свозить их в соседнюю станицу и привезти для их сына невесту. Рассказали, что у них будет праздник, свадьба. Приглашали меня. Я не могла им отказать», — вспоминает она.

Когда она приехала в Крыловскую с невестой, то родня уже отмечала свадьбу. Праздник прекратила мама невесты. Она хотела получить от семьи жениха калым в размере полумиллиона рублей. Однако они ей отказали.

«У нас этих денег не было. После этого она пошла в полицию. Как можно разлучить молодежь? Они любят друг друга», — объяснил дедушка жениха Иван Самойлов.

Наталья забыла об этой истории, но в конце декабря ее пригласили в полицию.

На меня надели наручники и предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Под психологическим давлением заставили подписать протоколы, что я признаю свою вину. Я все подписывала. Говорили, что моих детей заберут в детдом, упекут в тюрьму на 15 лет и я никогда своих детей больше не увижу Наталья Панченко.

Ситуация кажется абсурдной. Но нужно знать цыганские традиции. Одна из них — похищение невесты. Это и сделали жених и его родственники.

«Это чисто по традиции, по дедушкиным законам. Как наши деды, прадеды делали — воруют друг друга», — отметил Самойлов-старший.

Однако его внук уже получил шесть лет тюрьмы за похищение и изнасилование невесты, а сын (отец жениха) ждет суда в СИЗО.

Другой обычай — проверка невинности девушки перед свадьбой. Панченко утверждает, что невеста прошла проверку. Как пишет Telegram-канала Baza, девственность проверяла сваха. Однако Самойловы отправили Наталью проверить, что там происходит. Она не участвовала в процедуре, «а лишь пыталась остановить сваху, которая причиняла девушке боль». Об этом изданию рассказала сестра Панченко.

Жених похищенной невесты. Источник фото: телеканал «360»

Наталья провела два месяца в СИЗО. Позже апелляционный суд Краснодара отменил решение и ее отпустили. Однако 6 февраля следователь ходатайствовал о домашнем аресте женщины.

«С тех пор я нахожусь под домашним арестом», — добавила Наталья.

По ее словам, следствие оказалось на стороне матери невесты. Панченко просила провести проверку на полиграфе, пригласить психологов. Однако ей во всем отказали. Правда, была единственная встреча с девушкой.

Потерпевшая говорила заученным текстом от следователя, что предполагает, что, возможно, я ее держала [во время проверки невинности], но точности в ее словах не было Наталья Панченко.

Однако Панченко считает, что у стороны обвинения нет никаких доказательств.

«Такое чувство, что на меня надвигается танк, а я стою с водяным пистолетиком», — отметила она. По ее словам, она может получить от 8 до 15 лет за то, чего не совершала.

«360» дозвонился до матери невесты и спросил, почему она обратилась в полицию.

«Они неправильно поступили, не по закону, украли девочку», — сказала женщина.

При этом она настаивает на том, что необходимо выполнять обычай с выкупом невесты. Собеседница «360» заявила, что «это все сразу делается, а не потом».

Ее (Наталью — прим. ред.), наверное, подставили. Она не в курсе была, в чем дело, что было похищение. Они ее обманули или что… Будто бы девочка согласна была, и просто поехать украсть. А на самом деле все по-другому. По ее рассказу, она невиновна. Но по факту было похищение и надругательство мать невесты.

Однако помогать Наталье мать невесты не собирается. По ее словам, не ей, а следствию решать, кто виновен, а кто нет.

«У нее дети и у меня дети. В этом разобраться очень сложно… Если ее обманули те люди и она не может этого доказать, то как я могу это доказать?» — задалась вопросом женщина.

Она добавила, что всю ситуацию спровоцировала сваха. Ее также сейчас обвиняют в сексуальном насилии и похищении. Она находится под арестом. Еще два человека из семьи жениха находятся в розыске. Им приписывают похищение девушки.

На момент публикации получить комментарий регионального главка СК «360» не удалось.