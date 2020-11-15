Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился драками и погромами. В ход пошло даже оружие

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вышли на митинг в поддержку республиканца в Вашингтоне. На улицах полилась кровь, ведь его противников в американской столице хоть отбавляй. Люди дрались, обливали друг друга мочой и пустили в ход ножи. Как прошла акция — в материале «360».

Очевидцы завалили соцсети видео с места событий. То и дело вспыхивающие очень жестокие драки.

По данным очевидцев, с республиканцами на улицах Вашингтона сражаются антифашисты, участники движения Black Lives Matters.

По данным The Washington Post, полиция задержала несколько десятков участников столкновений. Действовали правоохранители решительно и жестко. Вечером 14 ноября одному из участников столкновений всадили в спину нож. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу. СМИ не сообщили, за какую сторону пострадал раненый. Полицейские тоже получили травмы, когда пытались утихомирить дерущихся. Они применили дубинки и перцовый газ из баллончиков. До резиновых пуль дело не дошло.

Некоторые сторонники Трампа приехали на митинг в поддержку лидера страны на велосипедах. В Сети разошлось видео, на котором белого пожилого мужчину с велосипедом резким толчком валят на землю и обливают из стакана. Пользователи пишут, что это моча — так противники Трампа хотят унизить и опозорить его сторонников.

Левые радикалы жгли протрамповскую атрибутику, а сам Трамп призвал силовиков действовать еще жестче против тех, кто нападает на его сторонников. На своей странице в Twitter он репостит новости о событиях в Вашингтоне, называет своих агрессивных противников «леворадикальным мусором» и благодарит сторонников.

Ярый противник президента США писатель Стивен Кинг задался вопросом, почему республиканцы продолжают поддерживать Трампа вместо того, чтобы поддерживать страну. Он написал в Twitter, что «пока Трамп возится, Америка горит».

3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы. По последним данным, победу одержал демократ Джо Байден с перевесом в более чем пять миллионов голосов, однако официальных результатов голосования пока не объявили. Трамп вцепился в президентское кресло. Он выискивает нарушения, требует пересчета голосов в некоторых штатах и грозит массовыми митингами в свою поддержку. Вчера его угроза стала реальностью.