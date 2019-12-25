Мир не поверил Трампу, раскритиковавшему ветряные электростанции. А зря!

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на популярные во всем мире ветряные электростанции. Они считаются панацеей от углеродного загрязнения и признанной альтернативой электростанциям, как наиболее безвредные для окружающей среды.

Выступая на молодежном форуме в американском Уэст-Палм-Бич (Флорида) Трамп заявил, что ветряки как раз способствуют выбросу парниковых газов. Более того, они убивают птиц и являются слишком шумными.

Я очень хорошо знаю ветряные мельницы. Я изучал их больше, чем кто-либо еще. Они очень дорогие. При их производстве в атмосферу попадает огромный объем выбросов. […] Они шумные. И они убивают птиц Дональд Трамп президент США.

Он также посетовал, что соседство ветряков вдвое снижает стоимость расположенной рядом недвижимости. Кроме того, ветряные электростанции быстро изнашиваются и их приходится менять за государственные деньги.

Трамп не в первый раз критикует использование силы ветра. Он уже прохаживался на этот счет на предвыборном митинге в Цинциннати. Но тогда впечатление от выступления было смазано его бравурным заявлением, что США вышли на первое место в мире по производству угольной энергии. Трамп особо подчеркнул, что показатели превысили достижения Советского Союза.

Американский президент также сослался на критиков ветряных турбин, которые считают их низкочастотный шум причиной проблем со здоровьем. В частности, потерю сна и тошноту. Трамп пошел еще дальше, и заявил, что ветряки вызывают рак.

Американские СМИ ехидно согласились с президентом, что он знает о ветряках довольно много.

Ведь ему пришлось заплатить за судебные издержки 290 тысяч долларов, когда он проиграл иск к шотландским властям именно из-за ветряков. Он обратился в суд с требованием убрать их подальше от его полей для гольфа, но дело проиграл.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что у Трампа «больше ненависти к ветряным электростанциям, чем у Санчо Пансы к ветряным мельницам».

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, американцы не могут воспринимать всерьез его заявления, так как еще не забыли, что Трамп предлагал чиновникам Белого дома бороться с ураганами при помощи ядерных бомб, которые следует сбрасывать в эпицентр вихря. Это новаторское предложение он сделал на заседании Совета нацбезпасности США в 2017 году.

Поддержка пришла откуда не ждали. Схожее мнение о ветряных турбинах высказал президент РФ Владимир Путин, про которого даже его украинский коллега Владимир Зеленский говорил, что его биомеханика требует «каждый вопрос разобрать на детали».

Российский лидер на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге сказал, что источники возобновляемой энергии, будь то солнце или ветер, вредят и людям, и экологии.

Путин подчеркнул, что слепая и нерассуждающая вера в броские, но неэффективные решения экологических проблем до добра не доведет.Он осудил полный отказ от ядерной энергии и переход на существующие альтернативные источники энергии. Развивать их, безусловно нужно, но нельзя забывать о последствиях их использования.

Вот все знают, что, да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае: сколько птиц гибнет? Установки так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии Владимир Путин президент России.

Путин пошутил, что не надо препятствовать тем, кто решил жить в пещере, переодевшись в шкуры. Но остановить движение человечества вперед невозможно.

Вмешательство человека в среду — всегда вред

Директор Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН Игорь Бычков разъяснил «360» смутившее многих заявление Трампа об углеродном следе, который якобы оставляют ветряки.

«Скорее всего американский президент имел в виду углеродный след от их производства. Который обычно оценивается не только от установок, которые производят энергию, но от их полного жизненного цикла, от производства и до начала эксплуатации. Сегодня существует ряд исследований, которые свидетельствуют о том, что те солнечные батареи и ветроэнергетические установки, которые существуют, требуют для их производства существенно больше энергии, чем тот объем, который они вырабатывают за свой жизненный цикл. Вред от таких установок на данном этапе развития технологий оказывается существенно большим, или, как минимум, сопоставимым, с выбросами обычных электростанций. В словах Трампа есть здравый смысл. Но надо понимать, что технологии развиваются, и эта проблема со временем станет все менее и менее значимой», — подчеркнул эксперт.

Игорь Бычков добавил, что выбросы парниковых газов происходят не в местах установки, а в местах производства ветряков. Тем более, что делают их на больших производствах, которые зачастую используют углеводородные источники энергии.

Большие ветряные поля могут мешать миграции птиц, это правда. Кроме того, они действительно воздействуют на микроклимат. Такое влияние есть, но оно не является определяющим Игорь Бычков Директор Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН.

Эколог всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени академика Костякова Максим Лапушкин счел нужным объяснить, что является негативным воздействием.

«В обывательском сознании это сброс вредных веществ в атмосферу воздуха или в водные объекты. В крайнем случае, создание помойки в неположенном месте. Если говорить с точки зрения здравого смысла и науки, любое вмешательство человека в природную среду приводит к угнетению так называемого биоразнообразия. Для ветрогенераторов нужны огромные площади, отчуждается территория, которую населяли животные и насекомые, росли растения. Причем восстановить биоразнообразие гораздо сложнее, чем очистить речку от загрязнения», — отметил эксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

Лапушкин также напомнил о шумовом загрязнении, с которым пытаются бороться многие ученые и госорганизации. Например, «Русгидро».

Жители мегаполисов четко понимают, что такое шумовое воздействие. Вращение генераторов, вибрации в основании колонны и почве также влияют на флору и фауну Максим Лапушкин Эколог всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени академика Костякова.

Он призвал не бросаться из крайности в крайность. Объявлять ветровые турбины экологически безопасной технологией также неправильно как, называть самой безопасной атомную энергию. Ни для кого не секрет, какие могут последствия, если что-то пойдет не так.

«Также неправильно, как кричать, что давайте везде ставить тепловые станции на угле вместо использования природного газа. Последствия не видны глазу, они будут заметны спустя какое-то время. Как и другие объекты деятельности человека ветряки оказывают негативное воздействие на окружающую среду», — резюмировал эколог.