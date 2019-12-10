Глава Украины Владимир Зеленский дал оценку состоявшимся в «нормандском формате» переговорам. Он считает, что после 1,5-часовой двусторонней беседы и 5,5 часовой общей встречи «пока ничья».

«Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — сказал Зеленский на брифинге после саммита.

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Он назвал встречу сложной и напомнил, что они говорили дольше, чем было заложено по регламенту.

«Она должна была быть 20 минут, а длилась около часа. Состояла из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет», — уточнил украинский президент.

Зеленский отметил, что Путин скрупулезен, «разбирает каждый вопрос на детали» и вести переговоры с ним сложно.

«Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика», — подвел итог глава Украины.

Ранее в ходе пресс-конференции он признался, что ожидал большего от встречи в «нормандском формате», однако «коллеги ему подсказали», что удалось и так много достичь. Следующая встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины должна состояться через четыре месяца.