Руководство российской армии в ходе специальной военной операции на Украине поменяло тактику, стало реже использовать наземные силы. Стабильное уничтожение мест массового скопления живой силы и техники свидетельствует о том, что ведомство задумало новый план по развитию ситуации, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов.

«Отметил бы, что на утреннем брифинге Конашенков не говорил про освобождение тех или иных населенных пунктов в Донбассе наземными силами. Главное, что я услышал: высокоточными ударами ВСК были поражены такие-то объекты», — сказал эксперт.

Оперативно-тактической авиацией было уничтожено 43 района сосредоточения живой силы и живой техники. Ракетными войсками и артиллерией уничтожили 18 пунктов управления и 543 района сосредоточения военной силы.

«О чем это говорит? Мы занимаемся сбережением наших военных, такие мощные удары говорят о том, что пойдет глобальное наступление. Наступает перелом, о таком количестве поражений районов живой силы я еще ни на одном брифинге не слышал», — отметил Михайлов.

Он добавил, что мы слышали о сбитых беспилотниках, а тут огромное поражение районов сосредоточения по всем направлениям. «Очевидно, что что-то готовится, очень интересно заявил сегодня Конашенков о событиях на линии фронта», — подвел итог политолог.