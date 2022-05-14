Российские военные за сутки уничтожили около 100 националистов в Донбассе

Российские военные продолжают четко выполнять поставленные задачи в рамках специальной операции на Украине. За минувшие сутки они уничтожили около 100 националистов в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также военные поразили два склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике и пять пунктов управления, ликвидировали 23 единицы военной техники.

Высокоточными ударами ВС РФ уничтожили 43 сосредоточения живой силы ВСУ, сообщило Nation News.

Всего с начала специальной операции российские вооруженные силы уничтожили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Яровая, Гусаровка, Красный Лиман, Верхнекаменское, Дробышево и Коробочкино, пишет RТ.