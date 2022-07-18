Украинские боевики продолжают наносить подлые удары по приграничным регионам России. В ответ российские военные проходят на территорию противника, чтобы уничтожить основные огневые точки. Но таких действий недостаточно — и необходимо создать крупную зону безопасности. Специальная военная операция продолжается. Российские войска продвигаются к Славянску, а Угледар стал новой точкой напряжения. Об основных событиях специальной военной операции рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Зона безопасности

Главная новость прошедших суток пришла от губернатора Курской области Романа Старовойта. Он сообщил, что на границе с Глушковским районом проводятся наступательные действия с территории, контролируемой противником. Это многострадальный поселок Теткино и окрестности.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда наши войска отводились от Сумской, Черниговской, Киевской, Харьковской областей, я говорил, что под обстрелом неизбежно окажутся многие приграничные населенные пункты. В самом худшем положении оказывается поселок Теткино, который с трех сторон окружен территорией, контролируемой противником. Это и произошло.

Сейчас, судя по всему, происходит военная операция в ограниченных масштабах. Рейдовые группы заходят на территорию, контролируемую войсками хунты, для того чтобы подавить огневые точки, после чего вернутся. Но это программа минимум, хотелось бы, конечно, рассчитывать на программу максимум Михаил Онуфриенко.

Источник фото: РИА «Новости»

О ней я тоже говорил, когда наши войска отводились из этих районов. О том, что нужно бы было выстраивать зону безопасности, отдаленную от границы России. Где-то приблизительно, если говорить о Сумской области, по трассе Краснополье — Сумы — Белополье — Путивль — Глухово и далее. Разумеется, это условная трасса. На самом деле все это привязано к местности.

Но суть именно в том, что пока у наших границ находятся вооруженные силы противника, обстрелы приграничных территорий неизбежны. Только зона безопасности, отодвинутая на большую глубину, причем желательно на сотни километров, обеспечит безопасность жителей приграничных российских регионов.

Продвижение на Славянск

Что касается Харьковской области, то за последние сутки прошло несколько сообщений в ряде СМИ о наступлении наших войск. Но это не соответствует действительности. На самом деле в последнюю неделю линия фронта там не менялась, идут позиционные бои. Наступление от Изюма на Славянск застопорилось.

Источник фото: телеканал «360»

Идет зачистка леса, расположенного с левой стороны от трассы Изюм — Славянск. Продолжаются упорные бои к югу от Сидорово, в районе Святогорской лавры. Продвижения к Славянску на этом направлении не наблюдается.

Звановка — новая цель

Что касается Северска и Соледара, то здесь наши войска остановились на восточных окраинах этих городов и ведут сейчас огневое поражение выявленных боевых средств противника.

Источник фото: РИА «Новости»

Преждевременное сообщение о контроле над Северском, о бегстве оттуда вооруженных сил противника не соответствует действительности. Из Северска были переброшены в Соледар от одного до двух батальонов пехоты, усиленных приблизительно полусотней единиц бронетехники.

К тому же появляются сообщения о том, что из Северска в Звановку перевели командный пункт Северской группировки в связи с угрозой нахождения в самом городе. Звановка, определенная Министерством обороны ЛНР как ближайшая цель, расположена к югу от Северска, до сих пор не взята.

Бои за ТЭС

Продолжаются бои и на восточных и южных окраинах Бахмута, который скоро станет Артемовском. Одновременно с этим идут бои за Новолуганскую и Углегорскую ТЭС. Двое суток назад Генштаб хунты сообщил, что российские войска предпринимают штурмовые действия на Углегорской ТЭС, но это не соответствует действительности. Идет огневое поражение находящихся там сил противника. Новолуганская и Углегорская ТЭС пока не взяты.

Источник фото: РИА «Новости»

Активные боевые действия идут севернее Авдеевки. Там взяли Каменку. Сейчас вокруг нее идут очень упорные бои. Частично взята под контроль трасса на Константиновку. Наши войска приблизились к Красногоровке, но до занятия этого населенного пункта предстоит еще очень большая работа — там мощный укрепрайон. Я это хорошо знаю, потому что несколько лет у меня были там информаторы. К сожалению, в последний год их уже нет.

Поход на Угледар

Еще одна напряженная точка — это Угледар. После того как около месяца назад вооруженные силы противника заняли Павловку, расположенную чуть южнее, но не сумели взять Шевченко и Егоровку, бои в этом районе не прекращаются.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас наши войска пытаются выбить противника из Павловки. Об ожесточенности боев на этом направлении свидетельствует то, что последние несколько дней здесь регулярно сбивают штурмовики Су-25 и вертолеты противника.

На остальных участках фронта никаких существенных изменений не происходило. Идут позиционные бои. Продолжается артиллерийско-ракетное поражение войск противника. Но изменений на линии фронта не происходит.