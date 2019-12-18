Михаил Гуцериев: 5 необычных фактов о мультимиллиардере

Михаил Гуцериев вырос из грузчика до руководителя нефтяной компании «РуссНефть» и стал миллиардером из списка Forbes. Не каждому суждено быть одним из богатейших людей мира, как и не каждый олигарх успевает заниматься творчеством. Однако Гуцериев смог и то и другое. Пять интересных фактов о жизни миллиардера — в материале «360».

Гуцериев родился в бедной многодетной семье, но всегда гордился предками. Он учился в Грозном — в школе, которую разрушили во время чеченской войны, но в 2005-м отстроил ее заново за собственные деньги.

Жизнь миллиардера Гуцериева не ограничивается только бизнесом, связанным с «РуссНефтью». Он также главный акционер промышленно-финансовой группы «Сафмар» и поэт, который пишет слова для песен российских знаменитостей, а также помогает им в съемках клипов.

Состояние Гуцериева на 2019 год оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Он занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в рейтинге Forbes. Любопытно, что издатель журнала подал в суд на группу Гуцериева «Сафмар» о защите деловой репутации. Компания считает, что заявление группы, в котором Forbes назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики», порочит их авторитет.

Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

Свадьба века

В 2016 году сын Гуцериева Саид женился. Это бракосочетание назвали свадьбой века — о таком шике мечтают, наверное, даже звезды. Сам парень является гендиректором одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний России — «ФортеИнвест», акционером НПФ «Европейский пенсионный фонд», входит в советы директоров всех предприятий, которыми владеет его отец.

26 марта 2016-го он женился на 20-летней студентке Хадижи Ужаховой. Торжество прошло в московском ресторане «Сафиса». На мероприятие пришли 600 гостей, включая Дженнифер Лопес, Стинга, Энрике Иглесиаса и Аллу Пугачеву. Среди гостей были первый президент Ингушетии Руслан Аушев и бывший президент Юнус-бек Евкуров.

Платье невесты — творение французского модного дома Эли Сааб — весило 25 килограммов, было напичкано кристаллами, а шлейф был такой длинный, что его пришлось нести нескольким людям. По слухам, его цена составила около 25 миллионов рублей.

Миллиардер и поэт

Поэзией миллиардер увлекся еще в юности, а в 2014–2018 годах театральный режиссер Михаил Левитин снял несколько киноциклов на произведения Гуцериева, которые пользовались большим интересом как в литературно-художественных кругах, так и в интернете. В декабре 2016-го Гуцериева признали лучшим поэтом 45-го фестиваля «Песня года», а в 2018-м — поэтом года на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Гуцериев является автором более чем 250 популярных песен, которые исполняют самые яркие российские звезды. Среди них Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Николай Басков, София Ротару, Григорий Лепс, Валерия, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров (в том числе слова песни «Индиго»), Стас Пьеха, Алсу, Катя Лель, Витас, Лара Фабиан, Ани Лорак, Дима Билан, Алла Пугачева и еще ряд других.

С Кобзоном у Гуцериева были хорошие отношение. После смерти певца миллиардер представил клип на песню «Душа» в исполнении группы «Республика». Именно с этим коллективом Народный артист России впервые исполнил эту композицию.

Этаж в «Белгравии»

У миллиардера есть роскошное жилище в элитном жилом комплексе «Белгравия». Гуцериев выкупил целый этаж и объединил несколько квартир в одну. Точных цифр о стоимости такого приобретения нет, однако можно предположить, что всего лишь одна квартира в ЖК «Белгравия» стоит порядка 90 миллионов рублей. У миллиардера — целый этаж, плюс ремонтные работы по объединению жилплощади.

Так выглядит, по данным Рен ТВ, внутреннее убранство помещения. Можно заметить украшенную вензелями деревянную мебель, отделанную под мрамор столешницу, зеркала с позолоченными рамами в стиле барокко.

Щедрый бизнесмен

Вопреки стереотипному мнению о жадных миллиардерах, Гуцериев помог восстановить, построить десятки учреждений и святых мест. Он занимается благотворительностью достаточно давно и уже потратил огромные деньги, помогая монастырям, реконструируя храмы в Удмуртии, ХМАО, Ульяновской области, Белоруссии, Московской области, Чечне, Новосибирске и ряде других городов и республик.

Гуцериев купил автомобили скорой помощи для медицинских учреждений Удмуртии и Ульяновской области, помог школе в Ингушетии и Чечне, построил здание и общежитие Институту нефти и газа Удмуртского государственного университета. Также миллиардер построил стадионы в Ижевске, Амурской и Ульяновской областях.

Богатый, но не святой

Несмотря на перечисленные заслуги Гуцериева, Forbes со ссылкой на два источника сообщил о долге миллиардера, который составляет 1% от активов всей банковской системы. Это около триллиона рублей.

В начале октября этого года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «Траст» и Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 миллиардов рублей. Один из источников агентства оценивал общий долг структур бизнесмена перед «Трастом» в 320 миллиардов рублей.

Пять миллиардов долларов семья Гуцериева должна Сбербанку — принадлежащий «Сафмару» Афипский НПЗ занял более 170 миллиардов рублей, а в начале октября Сбербанк предоставил заводу кредит на миллиард долларов.

Тем более что 18 декабря СМИ сообщили об обысках в доме и офисах компаний его семьи. Бизнесмен официально опроверг проведение следственных действий, поэтому информация оказалась очень неоднозначной. В любом случае «обыскам» нашли объяснение.