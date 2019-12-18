Возвращение 2007-го? «Обыскам» у Гуцериева нашли объяснение

СМИ сообщили об обысках в доме и офисах компаний семьи Михаила Гуцериева. Предприниматель эти сведения отрицает. Схожая история развивалась вокруг бизнесмена и его «РуссНефти» в 2007 и завершилась для него положительно. Сейчас, на фоне укрупнения нефтяного бизнеса, концовка может быть совсем иной.

Телеканал РЕН ТВ сообщил об обысках в доме Михаила Гуцериева, а также в 14 офисах, принадлежащих бизнесмену и его семье компаний. В частности, они якобы прошли в фирме «ФортИнвест», владельцем которой является сын предпринимателя Саид.

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По сведениям телеканала, визит правоохранителей может быть связан с контрабандой 100 тысяч тонн нефти на Украину вместо ее экспорта в Турцию, как отмечалось в документах.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о контрабанде стратегически важных ресурсов — контрабанде нефтепродуктов в Турцию на два миллиарда рублей, в обход таможенных пошлин. Поставки шли в интересах «ФортИнвеста».

Сам Гуцериев заявил, что информация об обысках не соответствует действительности. «Нет, это не правда. Это провокация», — заявил он. В пресс-службе «Сафмар», совладельцем которой является бизнесмен, публикации назвали «фейком и провокацией», передают РИА «Новости. У правоохранителей нет претензий к компаниям группы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о следственных действиях. А рядом с домом бизнесмена, сообщили корреспонденты агентства, не видно признаков следственных действий.

Михаил Гуцериев — глава совета директоров «РуссНефти» и главный акционер группы «Сафмар», куда входят финансовые, промышленные и другие компании, имеются активы в области строительства и девелопмента и так далее. По версии Forbes, он один богатейших бизнесменов России, его семья с общим состоянием 5,65 миллиарда долларов возглавляет десятку самых богатых кланов страны.

«Бумажные махинации»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил «360», в целом, объем экспорта в 130 тысяч тонн — небольшой, крупный — если речь идет о десятках миллионов тонн. Тем более, если это происходило в течение нескольких лет. В ситуации с Гуцериевым, вероятно, что нефтепродукты вывозили, но оформляли под другой номенклатурой.

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«Просто так, по лесным дорожкам вывезти много нефтепродуктов в каких-то цистернах… Вряд ли этим кто-то будет заниматься. Там их могут обвинять только в каких-то подложных документах и махинациях с бумагами при экспорте нефтепродуктов. А не в том, что под видом молока вывозились нефтепродукты», — пояснил эксперт.

Если обвинения будут развиваться по этому направлению, предположил эксперт, то скорее всего компания экспортировала один вид нефтепродуктов, но записывала как другой. Например, вместо бензина одной номенклатуры записывали другую. Или дизель вместо мазута. В зависимости от вида топлива экспортер платит пошлину, а для некоторых экспортных номеров она взимается.

Новая волна

Юшков отметил, что весь 2019 год на Гуцериева идет давление. В СМИ регулярно появляются публикации, «что он нарушитель, убежал из России». Бизнесмену, по словам эксперта, приходилось нанимать «чуть ли не сыщиков», чтобы выяснить источник. Предприниматель не раз выступал в прессе с заявлениями, что не имеет проблем с законом и властями и находится в России, а не за границей. Но информационные удары продолжают наноситься.

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«Объяснением этому, прежде всего, является укрупнение нефтяной отрасли. И объектов для поглощения крупными игроками более мелких не так много. У нас есть „Лукойл“, и как раз остается „РуссНефть“. Поглотить такие компании, как „Газпромнефть“ или „Татнефть“, гораздо сложнее. А самый маленький из привлекательных активов как раз „РуссНефть“ Гуцериева», — уточнил он.

Эксперт не исключил, что все инфоатаки имеют целью создать бизнесмену негативный имидж и вынудить его продать нефтяной бизнес. Похожая история, напомнил Ющков, произошла в 2007 году. Тогда Гуцериева похожим образом вынудили продать «РуссНефть», а против него возбудили дело. Спустя три года он выкупил созданную им компанию, дело против него закрыли, а обвинения сняли.

«Сейчас идет, скорее всего, очередная волна, попытка поглотить эту компанию, а его выдавить из бизнеса», — подытожил он.

Первое дело

В 2006 году, писал РБК, Генпрокуратура возбудила дела против руководителей «дочек» «РуссНефти», обвинив их в добыче топлива сверх лимитов и получения сверхприбылей. В январе 2007 обыски прошли в головной компании, а предпринимателя допросили как свидетеля.

После предъявления ему обвинений в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и других преступлениях бизнесмен добровольно покинул пост президента «РуссНефти». Гуцериев уехал в Лондон, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В ноябре «Коммерсант» сообщил о продаже им нефтяной компании структуре Олега Дерипаски. Но сделку не довели до конца из-за отсутствия одобрения властей.

В 2010 году «РуссНефть», отмечали «Ведомости», вернулась под контроль Гуцериева. Чуть позже, после внесения декриминализующих «экономические» статьи поправок в УК, бизнесмен вернулся в Россию. Как сообщала «Российской газете» официальный представитель следствия Ирина Дудукина, все обвинения с Гуцериева сняли, а уголовное преследование прекратили.