Месть бывшим обойдется дорого. Как уголовно наказывают за публикацию чужих интимных фото

В России стали чаще возбуждать уголовные дела за распространение чужих интимных фотографий. Отдельного закона не предусмотрено, но публикации изображений могут нарушать сразу несколько правовых актов. Анонимно выложить чужие фото тоже не получится — автора публикации легко найти.

Распространять чужие интимные фото в интернете теперь опасно. Это соответствует статье 137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Теперь даже если чужие пикантные фото оказались в вашем телефоне, а вы их переслали, то можете получить судимость.

Под статью подпадают бывшие возлюбленные, которые из мести решили разослать фото, и шантажисты. Другая категория — подростки, которые рассылают интимные фотографии ровесников.

В этом месяце несовершеннолетняя жительница Белгорода решила отмстить сопернице, когда узнала, что ее парень начал встречаться с другой девушкой. Она опубликовала интимные фото новой возлюбленной парня в соцсети. Потерпевшая написала заявление в полицию, и против девушки возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ.

В судебной практике уже были случаи, когда людей привлекали к ответственности за распространение чужих фото и по другим статьям. Иногда наказание ограничивалось обязательными работами, но в некоторых случаях и тюрьмой.

По данным Lifе, в 2013 году москвича приговорили к тюремному сроку на три года за публикацию интимных фото бывшей подруги. Он был виновен сразу по двум статьям: «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» и «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

В прошлом году против распространителя интимных фото бывшей девушки возбудили уголовное дело по статье «Клевета», наказание по которой составляет штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 160 часов. Причинами публикации фотографии жертвы стали ревность парня к коллегам и расставание, написал сайт kp.ru.

Юристы уверяют, что фото или видео, на которых изображен человек, представляют собой сведения о личности и составляют тайну. Обнародование или использование изображения без согласия не допускается.

Закон против порномести

В России нет отдельного закона, который бы регулировал распространение чужих фото интимного характера. Однако, по словам управляющего партнера Коллегии юристов СМИ Федора Кравченко, рассылка интимных фото других людей может подпадать под уголовную ответственность как за разглашение тайны частной жизни, так и за нарушение тайны переписки. Но есть один нюанс.

В случае разглашения тайны переписки человек должен иметь какой-то доступ к ней, например, взломать сервер или быть сотрудником связи. А с нарушением тайны частной жизни субъект, который несет ответственность, может быть любым человеком Федор Кравченко.

Иногда бывшие возлюбленные сами делают интимные изображения своих вторых половинок, а потом выкладывают в интернете из мести. Но в таком случае закон может быть бессилен. По словам Кравченко, если человек дал согласие на фото, то защитить жертву не получится.

В некоторых случаях интимные фото жертвы довольно быстро распространяются по интернету, и закон может не обязать социальные сети удалить их. Кравченко объяснил, что это происходит из-за того, что сведения уже стали общеизвестными и их увидело неопределенное количество лиц. Поэтому они перестают охраняться как тайна частной жизни.

«В этом смысле закон позволяет более эффективно наказать того, кто первый допустил публикацию, нежели тех, кто потом переопубликовал», — заметил Кравченко.

Но специалист в сфере информационных технологий и информационной безопасности Андрей Лухин придерживается иного мнения в этом вопросе. Он напомнил про закон о персональных данных и статью о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые могут защитить человека, если его фото интимного характера разошлись по Сети.

«Если в Сети размещена порочащая информация, то в рамках гражданского процесса можно выйти с исковым заявлением к ответчику. Либо, если нет ответчика, выйти с заявлением в порядке особого производства. После решения суда ресурсы должны удалить эту информацию», — объяснил Лухин.

Иногда решение суда для удаления таких материалов даже не требуется. Лухин напомнил, что соцсети сами по первому запросу удалят фото, поскольку это может подпасть под статью о распространении порнографии.

Оба специалиста подтвердили, что заявление из-за выложенных фото должна подавать сама жертва. У третьего лица сделать это не получится.

Поиск в соцсетях

Обидчику, выложившему чужие фотографии анонимно или с чужого аккаунта, не скрыться от правосудия. Кравченко объяснил, что криминалистика сейчас развита и при расследованиях сотрудничают с операторами связи, которые предоставляют доступ к сети.

«Соцсеть знает IP-адрес, а часто достаточно номера телефона пользователя, который осуществил публикацию. Зная IP-адрес, мы можем найти оператора связи, который предоставил этот адрес. А потом сопоставляется время публикации и [информация о том,] какой абонент пользовался этим IP-адресом», — рассказал Кравченко.

Если изображения опубликовали в российских соцсетях, то дело становится намного проще. Лухин объяснил, что можно сделать запрос и узнать, кто зарегистрировался под этим номером телефона. А после можно запросить данные у оператора сотовой связи.

Публикация чужих интимных изображений — это всегда травматичная ситуация для человека, чаще всего для девушки. В целом человек должен знать, с кем он делится голыми снимками, и быть уверенным в том, что этот человек не перешлет их третьим лицам.