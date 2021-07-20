В России стали чаще возбуждать уголовные дела за публикацию чужих интимных фото

В России растет количество уголовных дел, возбужденных из-за распространения чужих интимных фото в Сети. В минувшем году за нарушение неприкосновенности частной жизни были осуждены 163 человека, 35 из них женщины, а четверо — подростки. Чаще всего мотивом становится ревность, другая популярная причина — шантаж.

Чтобы попасть под уголовную статью «Нарушение неприкосновенности частной жизни», необязательно публиковать чужие личные фото, достаточно просто переслать их знакомым, сообщила «Российская газета».

По словам адвоката Никиты Филиппова, изображение человека, будь то фотография или видеозапись, представляет собой часть сведений о личности и составляет его личную тайну.

«Обнародование или использование изображения человека без его согласия и в отсутствие обстоятельств, освобождающих от обязанности получать такое согласие, недопустимо», — подчеркнул специалист.

Филиппов уточнил, что если человек, который распространил чужие фото, для этого взломал электронную почту, а потом загрузил файлы с фото и разместил в свободном доступе в соцсетях, то ему будет дополнительно грозить наказание и по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В этом году фигурантами уголовных дел за распространение чужих пикантных фотографий становятся подростки. Причем многие делали это из-за вымогательства. Например, в Белгородской области всего за пять месяцев было возбуждено 19 уголовных дел о вымогательствах в соцсетях.

Из-за этого в региональном главке МВД попросили пользователей быть осторожными, закрывать свои аккаунты, не публиковать и не пересылать свои интимные снимки или видео, а также почаще менять пароли в соцсетях.