Мертвая вода. Забывчивость коммунальщиков Красноярска привела к массовому отравлению

В одном из районов Красноярска люди отравились питьевой водой. Жители рассказали о зеленой воде со странным запахом. Многим людям потребовалась срочная медицинская помощь, одну девушку госпитализировали с внутренним кровотечением. По словам экспертов, ЧП могло произойти из-за недостаточной очистки воды. Коммунальщики винят управляющую компанию.

Прокуратура и Роспотребнадзор проверят качество воды в Красноярске. Накануне в одном из районов отключили холодную воду, а после того, как подача возобновилась, горожане сообщили о странном запахе и вкусе воды из-под крана, начали поступать сообщения о плохом самочувствии. Среди пострадавших были и взрослые, и дети. Людям было настолько плохо, что некоторых увозили на скорых, минимум один человек госпитализирован.

Отравление

Жительница дома № 30 на улице Дачной Рамиля Филипкова рассказала «360», что была вынуждена вызвать ребенку скорую помощь: вечером трижды за полтора часа у мальчика начиналась рвота. Медики появились спустя час после вызова, осмотрели маленького пациента и предположили, что тот отравился.

«Нам порекомендовали утром непременно вызвать врача. Всю ночью у ребенка болел живот, была диарея. Утром пришел участковый врач, осмотрел мальчика и назначил лечение. Сейчас сыну стало полегче», — рассказала Рамиля Наильевна.

У нее тоже было плохое самочувствие. В общем чате дома многие жильцы писали о том, что у них похожие симптомы: рвота и диарея. Все связывают происшествие с водой: в пятницу ее отключали. После того, как вода снова пошла, она имела зеленоватый цвет и странный запах.

«Так говорят другие жильцы, сама я не видела — была на работе. Вечером, когда мы вернулись домой, вода уже была вполне обычного вида, мы ничего не почувствовали», — отметила Филипкова.

Женщина предполагает, что сын мог отравиться, когда чистил зубы или принимал душ — воду в их семье пьют только фильтрованную. К жильцам уже приходила полиция, люди написали соответствующие заявления, а также через сайт «Госуслуги» подали жалобы в Роспотребнадзор. По словам Рамили Филипковой, подобное происшествие с водой — первый случай.

Другой жилец того же дома Владимир Калянин сам пострадал от отравления водой. В беседе с «360» мужчина рассказал, что из-за плохого самочувствия он вынужден был остаться дома и не пойти на работу. Симптомы отравления у Владимира и его дочери появились в воскресенье, несмотря на то, что в квартире стоит фильтр. Питание у родственников было разное, единственное, что употребляли оба, — вода.

«В субботу, как и каждым утром, выпил стакан воды, днем пил чай. Вода была самая обычная, прошла через фильтры. Люди публиковали фотографии в домовом чате — там видно, что вода желтая, зеленоватого оттенка», — поделился Владимир Вениаминович. Он прислал в редакцию «360» один из таких снимков и рассказал, что некоторые из жильцов сохранили образцы воды и собираются отправить ее на анализ.

Источник фото: телеканал «360»

Виктория, жительница дома № 30-А в субботу пила воду вечером и ночью, а утром началась рвота. Когда появилась кровь, девушка вызвала неотложку и ее с внутренним желудочно-кишечным кровотечением немедленно забрали в больницу. Виктория рассказала «360», что врачи пока затрудняются поставить ей точный диагноз и назвать причину — ни язвенной болезни, ни гастрита у Виктории нет.

Сосед девушки Ефим Подоляк уточнил, что уже в пятницу вечером в домовых чатах начали появляться сообщения об отравлениях: жители жаловались на диарею, рвоту, повышение температуры, боли в животе.

«У меня эти признаки проявились только в субботу, полтора суток вообще не спал. Сегодня приехала скорая, но от госпитализации отказался — стало получше» — рассказал «360» Ефим.

Он подтвердил, что жильцы подали заявки в Роспотребнадзор и полицию, в понедельник полицейские брали забор воды, должны приехать представители Следственного комитета и взять показания пострадавших.

Кроме того, жильцы отдали образцы воды воскресенья и понедельника на частную экспертизу. Результаты будут готовы через несколько дней. Молодой человек уточнил, что после опроса в домовом чате выяснилось, что отравились более 20 человек. Такая же картина и в четырех соседних домах. Многим людям до сих пор плохо, и они не могут даже выйти из дома. Соседи помогают друг другу, выручают таблетками и закупают бутилированную воду.

Вода без очистки

Не так давно несколько десятков дагестанских детей попали в больницу из-за кишечной инфекции — это отравление также связывали с питьевой водой. Но если в Буйнакске люди неоднократно жаловались на проблемы с водопроводными сетями, то в случае с Красноярском дела обстоят совсем иначе.

Красноярская водопроводная вода считается одной из самых лучших в России: поднимается на поверхность с глубины 20-25 метров практически кристально чистой и готова к употреблению без очистки. Горожане получают воду с семи водозаборов, шесть из которых — инфильтрационные и один поверхностный.

Химический состав подземных вод инфильтрационных водозаборов полностью формируется за счет поверхностных вод Енисея и практически не меняется на протяжении нескольких лет. По требованиям СанПиН воду все же хлорируют, хоть и минимально — в распределительной сети остаточный хлор не регистрируется.

Тяжелые металлы — кадмий, ртуть, бериллий — тут не регистрировались никогда. Местные жители утверждают, что у красноярской воды только один недостаток — она очень холодная. А вот ее вкусовые качества не раз были отмечены медалями и дипломами.

Роспотребнадзор утверждает, что почти 95% российских городов обеспечено качественной питьевой водой и число источников водоснабжения, не соответствующих принятым нормам, из года в год снижается.

Забыли предупредить

По словам очевидцев, большинство связывают происшествие с восстановительными работами на фильтро-очистных сооружениях водозабора «Гремячий лог» — именно они обслуживают дома, жильцы которых попали в зону поражения. Однако в городском жилищно-коммунальном комплексе утверждают, что водозабор работает в штатном режиме, все результаты анализов холодной воды в норме.

Позже генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров уточнил: несмотря на то, что работы на фильтровально-очистных сооружениях 29 января были выполнены оперативно, в действиях дежурного персонала и диспетчеров все-таки есть один недочет. Они не выдали управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации о сбросе застоявшейся воды из внутридомовых инженерных систем.

Без этого напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду. Соответствующие выводы сделаны — взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросам запуска внутридомовых систем холодного водоснабжения после мероприятий на сетях будут в приоритете у всех служб «КрасКома».

Такой разный хлор

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал «360», что ежегодная проблема отравления в разных регионах России — большое водопотребление и низкая способность коммунальных служб по доочистке питьевой воды. Это, как правило, происходит из-за микробиологических загрязнений, то есть причина скорее всего в том, что вода недостаточно обрабатывается в том числе хлором.

«Хлор — это одно из величайших изобретений ХХ века. Как только питьевая вода начала обрабатываться хлором, человечество забыло об эпидемиях чумы, холеры, дизентерии — болезнях, которые с определенной периодичностью выкашивали сотни тысяч человек в год, в первую очередь в Европе. И потому в случаях, когда вода недостаточно обрабатывается хлором, как раз и возникают отравления», — пояснил эксперт.

Однако если поверхностный источник водоснабжения загрязнен большими концентрациями органических загрязнений (например продуктами жизнедеятельности человека, животных), то после хлорирования появляются хлорорганические соединения, которые все практически являются канцерогенами и мутагенами, которые очень сложно выводятся из организма. Возможны всплески онкологических заболеваний, негативное влияние не только на человека, но и на его потомство.

По словам Юрия Гончара, в стране нет задачи по проведению централизованных исследований. Коммунальные службы не всегда могут обеспечить воду высокого качества, но рапортуют об успехах. А бывает, что за заявлениями о плохой воде в регионе стоит желание местных чиновников выпросить у центра побольше денег якобы для улучшения коммунального хозяйства.

Отравился — пей сорбент

Врач гастроэнтеролог центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», главный диетолог Нурия Дианова в беседе с «360» рассказала, что отравления особенно чреваты для пожилых людей, беременных и детей. Тут важен прием любых сорбентов, можно и активированный уголь, хотя он уже устарел с точки зрения эффективности. При повышении температуры нужно начать пить электролиты.

Но главное — как можно скорее обратится к врачу, сдать анализы и пройти минимальные обследования. Врач отметила, что многие отравления могут быть связаны с простейшими организмами, которые решили поселиться в человеке на ПМЖ. Вредоносные бактерии могут попасть внутрь вместе с водой и нанести ощутимый ущерб здоровью.