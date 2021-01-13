Дагестанские дети получили «подарок» на Новый год. Три версии массового отравления

Несколько десятков детей из дагестанского города Буйнакска попали в больницу из-за кишечной инфекции. Среди причин называют отравление водой и даже новогодними подарками, у которых не проверили срок годности.

Отравления после Нового года

Утром 13 января число отравившихся детей в дагестанском Буйнакске возросло до 61. Общее число попавших в больницу местных жителей — 71. Об этом говорится на сайте республиканского Минздрава. О 50 отравившихся стало известно 12 января, ночью в городскую больницу обратился еще 21 человек. Самому младшему из отравившихся два года.

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что еще с утра понедельника родители обращались к врачам с жалобами на пищевое отравление. У детей были повышенная температура, рвота и несварение. Жаловавшимся на эти симптомы прописали домашнее лечение, и больше семьям помощь больниц не требовалась. Но потом, во вторник, в медицинские учреждения пришли и другие семьи с аналогичными проблемами.

Главный врач буйнакской ЦРБ Магомада Магомедов заверил, что в больнице достаточно коек для детей. На всякий случай под пациентов перевели детское инфекционное отделение. При необходимости обустроят взрослое отделение. Лекарств тоже достаточно.

Следователи завели уголовное дело по статье об оказании небезопасных для здоровья потребителей услуг. По делу проводятся следственные действия в отношении должностных лиц, которые отвечают за работу водопроводных сетей.

В Буйнакске работают специалисты Роспотребнадзора Дагестана. Старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова сообщила, что ведомство организовало проверку.

Мама одной из пострадавших девочек в беседе с «360» рассказала, что ее дочь госпитализировали во вторник с температурой в районе 40 градусов. За сутки до этого ничего не предвещало беды, отметила Калимат. Ее дочь ходила в школу, на кружки и танцы. Маме девочка сказала, что ничего не ела, лишь пила воду после танцев. Однако это была вода в бутылке.

У нее начали болеть суставы, я ее натирала. Она даже трогать мягкие ткани не давала. У нее была слабость сильная и температура — 39,8, а потом 40. Мы вызвали неотложку. Дотерпели до утра, утром еще раз вызвали «скорую», и нас госпитализировали Калимат мама одной из пострадавших девочек.

Сначала ребенка положили в детскую больницу, а потом начали поступать новые пациенты, и отделение оказалось переполнено, добавила Калимат. Помещение решили разгрузить, поэтому пациентов постарше перевели во взрослое отделение. В детском оставили только самых маленьких. Врачи взяли все анализы у дочери Калимат, но пока об их результатах говорить рано.

По словам собеседницы «360», которая работает педагогом, во всех школах Буйнакска есть заболевшие. Калимат добавила, что сейчас ее дочери лучше. У нее температура 37,6. Однако у девочки сохраняются диарея, рвота и слабость. Она находится в центральной больнице, в инфекционном отделении.

Причины отравления

Следователи Дагестана назвали предварительной причиной отравление загрязненную питьевую воду. В этом ключе проводится проверка.

Однако глава Буйнакска Исламудин Нургудаев считает, что в появлении инфекции у детей виноваты скорее просроченные продукты из подарочных новогодних наборов. Нургудаев сообщил РИА «Новости», что в городе три источника водоснабжения, в каждом из которых взяли пробы. По его словам, версия с подарками вероятна, потому что есть пациенты, которые не пили из этих источников.

Предположение о том, что причина отравления — в мандаринах или новогодних подарках, появилось как раз из-за того, что некоторые дети воду из этих источников не пили. В то же время Нургудаев рекомендовал не спешить и дождаться результатов экспертиз. Кто являлся поставщиком подарков, установить не удалось.

Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие — сок. Одной из основных причин отравления рассматривается и вода из-под крана Исламудин Нургудаев.

Хотя пока точная причина отравления не установлена, врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посоветовала населению Буйнакска не пить сырую воду.

При этом заслуженный врач Дагестана Магомедхан Даитбегов уверен, что дети отравились не водой. Ведь если бы это было так, то в больницы поступали бы как дети, так и взрослые. Судя по статистике пациентов, поступивших в больницу, детей намного больше, чем взрослых.

«Источник отравления не определен, но однозначно не от воды. Потому что с разных точек города есть больные. Больные только дети, взрослых нет. Если бы был водный фактор, то и взрослые должны болеть. Идут красной нитью разговоры с мамашами, что дети ели мандарины. У всех детей мамы подтверждают, что ели мандарины», — говорил Даитбегов, когда число поступивших в больницу пациентов составляло 36.

Регулярные проблемы

В Буйнакске часто бывают проблемы с водой, поэтому эту версию не исключают. В город поступает вода нескольких источников — речки Апке-озень, трех артезианских скважин и Чиркейского водохранилища.

Вопрос водоснабжения Буйнакска поднимали неоднократно. В июле 2020 года глава города Исламудин Нургудаев обратил внимание на то, что водовод «Чиркей — Буйнакск» построен в 80-х и уже изрядно изношен. Кроме того, многие местные жители пытаются бесплатно снабжать свои огороды, поэтому самовольно подключаются к трубе, не оформляя никаких документов.

«Мы не делаем разницы между жителями города и района, но против хозяев садов и огородов, самовольно и незаконно проделавших многочисленные врезки в водовод, мы будем принимать самые жесткие меры, предусмотренные законом. Жители Буйнакска не должны страдать из-за чьей-то халатности», — сказал Нургудаев.

В 2019 году тоже проводилась рабочая встреча, касающаяся недостатка воды. Власти говорили, что уровень воды оказалась ниже нормы из-за маленького количества осадков зимой. Летом ожидалось, что ситуация будет еще хуже, потому что воды из источников будет мало даже для жителей одного микрорайона.

Проблема заключается не только в недостатке осадков зимой, но и в незаконных врезках в трубопровод Чиркей — Буйнакск, протяженность которого составляет 35 километров. Зафиксировали 250 таких врезок. Учитывая, что от этой трубы питались еще два села, то утечка воды составляла около 70%.

Дефицит питьевой воды обсуждали и в 2018 году на заседании Совета безопасности Дагестана. Тогда власти говорили, что 70% сетей изношены, а сама вода подается всего два часа в день, исходя из графика. И это в случае, если не происходит аварийных ситуаций.

В 2017-м была похожая проблема. Люди устали от вечных проблем с водоснабжением, поэтому перекрыли дорогу Махачкала — Буйнакск. В акции участвовали около 200 человек: жители сел Халимбекаул и Новый Кумух. Это соседи Буйнакска. Люди жаловались, что проблема с водой наблюдалась несколько лет.