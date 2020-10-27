Азербайджанские McDonald’s и Burgеr Кing поддерживают солдат в Карабахе. Зачем смешивать бургеры и войну?

Азербайджанские McDonald’s и Вurgеr Кing опубликовали в соцсетях агитационные посты в поддержку армии в Нагорном Карабахе. Корпорации лезут в политику, чтобы подружиться с властями и привлечь покупателей. Но данная акция может обернуться отзывом франшизы.

Руководство азербайджанских ресторанов быстрого питания Вurgеr Кing официально поддержало армию республики в карабахском конфликте. В Facebook сети появилось два агитационных поста.

«Победа — наша, и остались считаные дни! Мы сильны вместе! Победа с тобой, азербайджанский солдат!»

«Мы всегда гордимся вами. Мы сильны вместе!»

Местный McDonald’s решил не отставать и вывесил в Instаgrаm сразу три агитки с лозунгами: «Каждая пядь земель Родины любима и неотъемлема!» и «Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!»

В пресс-службе «Макдональдс Россия» «360» сообщили, что компания не комментирует политику и ситуацию в других странах. Представители российских ресторанов Burgеr Кing на запрос «360» не ответили.

Фастфуд в политике

Корпорации всегда лезут в политику по двум причинам, рассказал «360» политолог и гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Во-первых, чтобы не ссориться с властью страны, в которой они работают. Во-вторых, чтобы привлечь покупателей из числа местных.

«Молодежь сейчас в Армении и Азербайджане очень эмоциональна, поэтому национально ориентирована. Естественно, она с большим удовольствием пойдет в ту сеть, что играет на ее настроениях. Поэтому обе сети это сделали. Одна посмотрела на действия другой и поняла, что может если не остаться без покупателей, то потерять их значительное количество», — пояснил политолог.

В агитации, уточнил политолог, есть скрытая тонкость. Дело в том, что Азербайджан считает Тбилиси своей территорией. Так что призывами обо «всех родных землях» фастфуд замахнулся и на Грузию.

Тонкости репутации

Агитацией занимаются представители азербайджанского фастфуда, а не американских штаб-квартир сетей. И все же «выступления» плохо отразятся на работе общепита в Армении, уверен президент и председатель совета Гильдии маркетологов Игорь Березин. Но когда идет война, тонкости репутации всего бренда мало кого волнуют. Когда в «националистическом угаре сносит крышу», остановить безумие очень трудно.

«Может быть, будут эксцессы с одной и с другой стороны. Может, даже сожгут пару ресторанчиков — и дай бог, чтобы никто не пострадал. Идет война, в этой войне погибают люди, уничтожаются здания. Репутация закусочных — это самое последнее дело в этой ситуации», — заявил Березин.

Как правило, корпорации стараются держаться в стороне от политики, чтобы не портить впечатление от бренда во всем мире. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время штаб-квартиры сетей выпустят сообщение, в котором подчеркнут, что никакого отношения к акциям не имеют, и выразят осуждение таким действиям. А могут даже отозвать франшизы у азербайджанских представителей сетей. Такое случается и за меньшие проступки.

«Но в целом армянская диаспора в США намного мощнее азербайджанской диаспоры и возможностей у них больше. В средствах массовой информации они, конечно, могут устроить хайп по этому поводу», — заключил Березин.