Burger King и МсDоnаld’s в Азербайджане поддержали борьбу за Нагорный Карабах

На странице Burger King Azerbaijan в Facebook опубликовано два поста в поддержку армии страны. Азербайджанские военные борются с Арменией за Нагорный Карабах.

«Победа — наша, и остались считаные дни! Мы сильны вместе! Победа с тобой, азербайджанский солдат!» — сказано в этом посте.

В другой публикации представителей фастфуда в Facebook появилось еще несколько вдохновляющих азербайджанцев фраз.

«Мы всегда гордимся вами. Мы сильны вместе!» — говорится там.

Аналогичные публикации были сделаны и в Instagram сети Burger King страны, но сейчас этот аккаунт недоступен.

Азербайджанская сеть МсDоnаld’s решила не отставать и вывесила в Instagram несколько патриотических картинок. Вот одна из них.

Источник фото: Instagram

«Пусть наш флаг развевается над всеми родными землями Азербайджана!»

Конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой в конце сентября 2020 года. Страны уже несколько десятилетий спорят о принадлежности Нагорного Карабаха.

Стороны уже два раза договаривались о прекращении огня. В прошедший понедельник госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха заявила, что Баку нарушил режим.