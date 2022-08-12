Мастер магического реализма и настоящий рыцарь. Салман Рушди в своих произведениях

Имя британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди оказалось по всех СМИ после нападения на него в Нью-Йорке. Миру он знаком как критик, публицист, президент и основатель Международного парламента писателей, а также автор известнейших произведений. Кто такой Рушди и почему его творчество стало скандальным, разбирался «360».

Ахмед Салман Рушди родился в 1947 году в Бомбее в семье успешного предпринимателя. Он получил хорошее образование: учился в коммерческой школе, а затем — в британском престижном интернате Регби. Во время индо-пакистанского конфликта года вместе с родителями и тремя сестрами Рушди переехал в Пакистан, а позже по настоянию отца поступил в Кингз-Колледж Кембриджского университета. В 1964 году будущий писатель получил британское подданство и поселился в Великобритании.

«Букер Букеров»

Первый роман Рушди — «Гримус» — увидел свет в 1975 году. Критики его не заметили, и коммерческого успеха книга не принесла. Известным писатель стал после выхода второй книги: в 1981-м из печати вышли «Дети полуночи». За основу сюжета он взял историю индийской семьи.

Большая семейная хроника XX века принесла Рушди множество наград, в том числе и Букеровскую премию. Спустя 12 лет — в 1993-м — он получил премию «Букер Букеров». «Детям полуночи» ее присудили как лучшему роману из всех получивших Букеровскую премию за 25 лет. В 2008 году книгу признали лучшей за 40 лет существования премии.

В стиле магического реализма Рушди писал и роман «Стыд», опубликованный в 1983 году и описывавший политические беспорядки в Пакистане. Его признали лучшей иностранной книгой Франции, а роман стал вторым лауреатом Букеровской премии.

Скандальный роман

Самым скандальным романом Рушди стали «Сатанинские стихи». Выпущенная в 1989 году книга вызвала огромный резонанс во всем мире. В ней автор описал жизнь индийских актеров, один из которых вжился в образ дьявола, а второй стал воплощением архангела Гавриила.

Из-за части произведения, где упомянут названный Махундом пророк Мухаммед и связанные с ним персонажи, приверженцы ислама объявили «Сатанинские стихи» вероотступнической и кощунственной книгой. Книги Рушди запретили к изданию в ряде мусульманских стран — Индии, Судане, Саудовской Аравии и других. А духовный лидер Ирана аятолла Хомейни издал религиозный эдикт, где счел убийство писателя богоугодным делом.

За голову Рушди радикальные исламские организации назначали награды — до 2,8 миллиона долларов. А все, кто собирался издавать или продавать роман, столкнулись с преследованиями. В итоге после нескольких инцидентов, связанных с «Сатанинскими стихами», Великобритания на годы разорвала отношения с Ираном. Сам писатель много лет скрывался и на публике появлялся эпизодически.

Вдохновение для U2

Книга Рушди «Земля под ее ногами», вышедшая в 1999 году, стала воплощением мифа об Орфее и Эвридике в современном мире рок-звезд. Одним из прототипов персонажей в истории любви двух богоподобных музыкантов стала Мадонна. Рок-группа U2 выпустила одноименную песню, идея которой пришла к ее вокалисту Боно после прочтения рукописи книги.

Рушди выпустил еще несколько романов — «Последний вздох мавра», «Клоун Шалимар» и «Колдунья из Флоренции» и другие. Его «Ярость» перенесла читателей на непривычную американскую почву — автор переехал в США.

Творил Рушди и для детей — написал «Гарун и море историй» и «Лука и Огонь Жизни», а также выпустил сборники рассказов, эссе и автобиографию. Особенно внимательные зрители могли заметить его в эпизодической роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс», Рушди также снялся в нескольких сериалах.

Писатель является обладателем многих наград и премий и состоит в различных литературных организациях. В 2007 году Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в литературе, а в 2008-м The Times включила Рушди в топ-50 величайших британских писателей с 1945 года.