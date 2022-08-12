Неизвестный в штате Нью-Йорк напал с ножом на лауреата Букеровской премии, британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Публициста ненавидят представители исламского мира — за написанный в 1988 году роман «Сатанинские стихи». Нападавшего задержала полиция, а пострадавшего экстренно госпитализировали. «360» собрал картину покушения на убийство в единое целое и выяснил, почему Рушди так сильно не любят мусульмане.

Удары перед лекцией

Все случилось 12 августа в образовательном центре Chautauqua Institution в городе Чаутокуа. Писатель прибыл на мероприятие и собирался прочитать лекцию о том, что США стали убежищем для писателей и художников в изгнании, а также «домом для свободы творческого самовыражения», сообщил телеканал Sky News.

Ведущий мероприятия поднялся на сцену и представил публике Салмана Рушди. В этот момент из зала выбежал человек в черной маске и набросился на публициста, рассказали очевидцы нападения газете The Washington Post. По их словам, у мужчины в руках был нож, а на лице была маска. Все продлилось около 20 секунд — нападавшего повалили на пол и скрутили. Рушди лежал на сцене.

«Мы подумали, что это была часть трюка, чтобы показать, что вокруг этого автора все еще много споров. Но через несколько секунд стало очевидно, что это не так», — поделилась зрительница Кэтлин Джонс.

Источник фото: Ksenia Makagonova / Unsplash. com

Инцидент прокомментировали в полицейском департаменте Нью-Йорка. «Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — заявили представитель полиции.

Нападение на Салмана Рушди уже осудили многие его коллеги по писательскому цеху.

От угроз до посвящения в рыцари

Салман Рушди 19 июня 1947 года в городе Бомбей. В 14 лет отправился учиться в Англию, а в 1964 году стал британским подданным. Некоторое время он работал в театре, а также был журналистом.

Источник фото: «Викимедиа»

Широкую известность получил благодаря выходу в свет романа «Дети полуночи» в 1981 году. За это произведение он получил престижную Букеровскую премию. Но скандально известным автором он стал после публикации романа «Сатанинские стихи». Многие мусульмане в мире восприняли произведение в штыки, посчитав, что оно оскорбляет пророка Мухаммеда. По всему миру вспыхнула череда протестов — в Мумбаи даже случился бунт, жертвами которого стали 12 человек, напомнило агентство The Associated Press.

Источник фото: Timothy Eberly / Unsplash. com

Рушди начали поступать угрозы со всего мира. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни публично проклял писателя и «приговорил» к смерти. За его голову даже назначили награду — три миллиона долларов. Несколько лет Рушди охраняла британская полиция, и только в 2002 году охрану сняли — Великобритания получила от Ирана негласные гарантии безопасности автора.

В 2007 году британская королева Елизавета II наградила присвоила Рушди рыцарский титул. Это решение оживило волну недовольства в исламском мире. В 2000 году писатель перебрался в США, а с 2016 года является американским гражданином.

Нападение сочли неслучайным

Иранские элиты негласно дали понять — страна не даст оскорблять государство и веру, предположил директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов.

«На мой взгляд, нападение на Салмана Рушди не случайное. Я удивлен, что этого не происходило ранее. По большому счету, своей книгой „Сатанинские стихи“ он оскорбил весь исламский мир, как [там] и считают. И пророка в том числе», — высказался о ситуации эксперт.

По мнению политолога, если нападение действительно было спланировано при участии иранских элит, можно ожидать напряжения отношений между Ираном и США.