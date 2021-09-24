Массовый мор птиц под Новосибирском могла вызвать лихорадка Западного Нила. Люди тоже могут ее подхватить

Массовая гибель ворон и грачей в поселке под Новосибирском все еще остается тайной. Пока ожидаются результаты анализов, специалисты предполагают, что птицы могли чем-то отравиться или стать жертвами инфекционных заболеваний. Также есть версия о том, что причина смерти пернатых — вирус лихорадки Западного Нила.

В поселке Усть-Тарка Новосибирской области жители заметили массовую гибель птиц. Порядка 250 молодых грачей и ворон люди заметили мертвыми на улицах и поделились этим в соцсетях. При этом сельчане отметили, что другие птицы, в том числе и домашние, а также животные не пострадали.

Специалисты проверили местные предприятия, хлебоприемный пункт, обошли с опросом дворы. Тела птиц собрали, взяли пробы и отправили в две лаборатории для исследований на бактериальные и вирусные инфекции, а также на токсикологию. Пока можно с уверенностью сказать, что это не бактериальная инфекция — на нее уже пришел отрицательный результат.

Результатов остальных анализов придется ждать еще несколько дней. Глава районного управления ветеринарии отметил, что случай массовой гибели птиц очень похож на отравление. В 2015 году под Новосибирском была зафиксирована массовая гибель голубей. Тогда предположили, что птицы отравились токсичными грибами, сообщил сайт NGS.ru.

Люди в безопасности

Орнитолог Наталья Анисимова предположила, что массовая гибель птиц в поселке Усть-Тарка связана с инфекционными вирусными заболеваниями. От них довольно часто погибает молодняк, потому что у птицы еще не сформирован иммунитет и они более ослаблены, нежели взрослые особи.

«Массовые случаи гибели пернатых происходят примерно раз в год. Но, как правило, для людей это не опасно. Разумеется, существуют антропозоонозные заболевания, то есть те, которые животные могут передать людям. Птицы могут заразить человека орнитозом, но в этом году таких случаев зафиксировано не было», — сказала Наталья Анисимова.

По ее словам, новосибирский птичий мор связан с исключительно птичьими заболеваниями, которые не опасны для местных жителей.

Дело в африканской лихорадке

Орнитолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Ирина Беме рассказала «360», что сейчас свирепствует вирус лихорадки Западного Нила. Гибнет огромное количество птиц, причем в большей степени это касается именно молодых. Они не выдерживают этого недуга. По словам орнитолога, вирус вполне мог добраться и до Новосибирской области.

«Мы заметили это у разных групп пернатых. В первую очередь мы заметили это на воронах и птицах семейства врановых. Также пострадали хищные птицы: и дневные, и ночные. Они практически не могут этому сопротивляться. Взрослые особи иногда выживают, а молодняк гибнет», — сказала Ирина Беме.

По ее словам, особенной опасности для людей здесь нет. Переносчиками болезни выступают только комары. Кроме того, люди, как правило, переносят эту лихорадку бессимптомно или с какими-то минимальными поражениями. Правда, в отдельных случаях могут быть и серьезные последствия.

Старший научный сотрудник НИИ охраны природы, орнитолог Александр Сорокин тоже вспомнил о лихорадке Западного Нила. В разговоре с «360» он уточнил, что эта болезнь поражает пернатых не только в природе, но и в питомнике, пострадали и птицы Московского зоопарка. У лихорадки непростая диагностика и нет лечения.

«Это мое самое поверхностное предположение. Точно узнать, от чего именно погибли птицы, должны ветеринары и Роспотребнадзор. Болезнь может диагностировать Институт эпидемиологии. Несколько питомников уже получили заключение, что гибель их подопечных связана именно с этим заболеванием», — сказал Александр Сорокин.