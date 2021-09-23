Сотни мертвых ворон заметили в селе под Новосибирском

Сотни ворон упали замертво в поселке Усть-Тарка Новосибирской области. Массовую гибель птиц на улицах заметили местные жители. Видео появилось в социальных сетях. При этом другие пернатые и животные не пострадали.

На кадрах можно заметить, что вороны лежат на земле и не двигаются. По некоторым оценкам, погибло 200-300 птиц.

Глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин сообщил «Интерфаксу», что в основном погибли молодые птицы, родившееся в этом году. Специалисты собрали тела птиц, взяли пробы, которые направили в лабораторию. Результатов ожидают к понедельник. Кроме того, они проверили ряд предприятий, в том числе хлебоприемный пункт, обошли дворы. Домашний животные и птицы не пострадали.

Причиной массовой гибели ворон могло стать отравление химикатами, заявил ТАСС орнитолог Алексей Яновский. Он предположил, что птицы могли наглотаться чем-то отравленным на свалках и зерноотходах, где они кормятся. При этом Яновский отметил, что на видео изображены не вороны, а грачи. По его словам, птицы могли погибнуть из-за травли грызунов или желания местных жителей избавиться от засилья шумных птиц. Он также не исключил вероятность птичьей эпидемии.