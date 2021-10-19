Предприимчивые москвичи повадились правильно носить маски только при входе в метро. Затем они расслабляются и стягивают защитные средства на подбородок. При этом власти не устают повторять, что основным местом заражения коронавирусом был и остается общественный транспорт.

Дело дошло до того, что за приспущенную маску жителей и гостей столицы будут штрафовать на пять тысяч рублей. Однако не стоит думать, что они одиноки в своем предубеждении. Маску на подбородке носят во многих странах мира. Это даже стало поводом для многочисленных мемов и шуток.

Медицинские эксперты всей планеты с начала пандемии не устают повторять, что ношение маски будет эффективным только в том случае, если она закрывает нос и рот.

Однако некоторые люди продолжают закрывать ею только рот. Им слишком жарко, лениво и вообще все это заговор, уверены они.

В очередном выпуске американского мультипликационного сериала South Park Рэнди Марш получает посылку от курьера. У обоих — маски на подбородке. Следует диалог:

— Если Вы хотите подойти поближе, Вам нужно надеть подгузник для подбородка.

— Да, конечно. Извините.

Россияне в этом смысле от американцев не отстают. Они чихать хотели на все запреты и правила. В соцсетях при этом жалуются, на охранников в торговых центрах и полицейских, которые сами же не выполняют предписанные нормы.

Более того, охрана частенько на явное недовольство посетителей советует им снять перчатки или приспустить маски через несколько метров от входа. Там уже никто за ними следить не будет.

По последним данным, красный уровень эпидемической опасности на Украине ввели в пяти областях. Ожидается очередной пик распространения заболеваемости. Однако жители республики упрямо не желают носить маски как положено.

Впрочем, можно признать, что американским властям будет довольно сложно приучить сограждан к маскам. Они в принципе не желают их носить, заменяя медицинское изделие чем угодно. Соответственно своим убеждениям и чувству юмора.