Пассажиров с приспущенной маской в московском транспорте начнут штрафовать

Контролеры в московском транспорте начнут штрафовать пассажиров, у которых маска приспущена на подбородок. Об этом предупредил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в разговоре ТАСС.

Он отметил, что маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывая нос и рот.

«Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее», — заметил Султанов.

В таком случае контролер выписывает постановление о правонарушении. Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет четыре тысячи рублей. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте составляет пять тысяч.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксировали 34 325 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Всего в стране заразились более восьми миллионов человек.