Люди, пропавшие в дыму. Главное о пожаре на автоскладе в Красноярске

Крупный пожар на автоскладе в Красноярске тушат уже несколько часов. По последним данным, трое пожарных пропали. Они больше часа не выходят на связь. СМИ пишут, что спасатели могли погибнуть. Пока что подтверждена смерть только одного человека — рабочего.

Первые сообщения

Данные о пожаре на автомобильном складе в Железнодорожном районе Красноярска, на улице Калинина, появились в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве). По первой информации, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Уточнялось, что на складе нет людей. На первых фото видны клубы густого черного дыма.

Источник фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Осложнения

Чуть позже региональное МЧС приняло решение о вводе резервной техники — после обрушения крыши здания. Ранг пожара повысили до третьего. Площадь пожара возросла до 3,5 тысячи квадратных метров. Всего на месте ЧП работают более 100 человек и свыше 30 единиц техники.

К месту пожара направили передвижную экологическую лабораторию «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» для замера параметров воздуха.

Пропавшие пожарные

Очевидцы рассказали, что в здании могли находиться один или два человека. Для их поиска сформировали пять звеньев газодымозащитной службы МЧС России по Красноярскому краю. Спустя некоторое время связь с первым звеном была потеряна.

Позже появилась информация о том, что они погибли. Об этом написал ТАСС. Источник агентства отметил, что кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут. Связь со спасателями отсутствует более часа. Собеседник агентства назвал возможной причиной их гибели потерю ориентации в сильно задымленном строении.

«360» в пресс-службе регионального МЧС эту информацию не подтвердили.

«Пока мы ничего не подтверждаем, говорим, что сотрудники не выходят на связь», — заявили в ведомстве.

Однако официально уже известно об одной жертве. Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало проверку по факту гибели человека во время пожара.

Тело, предположительно, сотрудника склада было обнаружено в ходе тушения возгорания, поиски троих сотрудников МЧС продолжаются пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Министр МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего. На место отправилась группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.