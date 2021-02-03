СМИ: трое пожарных пропали на горящем складе в Красноярске

Трое пожарных пропали при тушении склада автозапчастей в Красноярске. С ними потеряли связь час назад.

На связь не выходит звено газодымозащитной службы из трех человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска начался в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве). Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась кровля. На месте происшествия работают 70 человек и 21 единица техники.

По городу распространился едкий дым от горящих масел и красок.

Специалисты причину пожара установят позже.