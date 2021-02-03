03 февраля 2021, 10:02
СМИ: трое пожарных пропали на горящем складе в Красноярске
Трое пожарных пропали при тушении склада автозапчастей в Красноярске. С ними потеряли связь час назад.
На связь не выходит звено газодымозащитной службы из трех человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Пожар на складе автозапчастей в Железнодорожном районе Красноярска начался в 10:39 по местному времени (06:39 по Москве). Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. У здания обрушилась кровля. На месте происшествия работают 70 человек и 21 единица техники.
По городу распространился едкий дым от горящих масел и красок.
Специалисты причину пожара установят позже.