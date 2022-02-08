Олимпийская чемпионка, модель и любимица Китая. Что известно о Гу Айлин?

Китайская лыжница Гу Айлин взяла первое, историческое, золото Олимпиады в дисциплине биг-эйр в лыжном фристайле. Это настолько поразило фанатов девушки, что они буквально сломали местную популярную соцсеть Weibo. Она попросту не выдержала волны радостных комментариев. Гу Айлин и раньше была любимицей публики. Она и талантливая спортсменка, и модель, и успешная студентка. Теперь же девушку — к слову, гражданку США, — и вовсе сделают героиней Китая.

Кто такая Гу Айлин?

Гу Айлин, хоть и выступала за Китай, родилась в Калифорнии и является гражданкой США. Она выросла в китайско-американской семье. Благодаря этому девушка свободно говорит на севернокитайском (мандарин). Это родной язык матери спортсменки. В Пекин Гу Айлин долгое время ездила каждый год. Там она училась и путешествовала.

«В Китае я китаянка. В Штатах я американка», — процитировали спортсменку на сайте Игр.

Более того, девушка не раз подчеркивала, как для нее важно сблизить две культуры и стимулировать китайских девушек к занятиям экстремальными видами спорта. Ведь они там появились не так давно — 20 лет назад. Ближе к Олимпиаде в Пекине Гу Айлин решила вернуться на историческую родину своей матери, где ее, похоже, окрестят героиней после успеха на соревнованиях.

Однако лыжи не единственный спорт в жизни девушки. Она увлекалась скалолазанием, ездой на лошадях, а также кроссами по пересеченной местности. Последнее нельзя назвать обычным хобби, ведь звезда Игр в Пекине бегала и на серьезных соревнованиях.

Блестящие результаты Гу Айлин показала и в учебе. В 2020 году она решила сдать академический курс за два года, чтобы освободить время для подготовки к Олимпиаде. И ей это удалось. Так она стала первой ученицей в истории школы, досрочно сдавшей выпускные экзамены.

Однако и это еще не все. Обладательница олимпийского золота не только спортсменка и умница, она еще и настоящая красотка. Ведь она — модель. Снимки с Гу Айлин украшали не одну обложку глянцевых журналов. На фото она позировала в брендовых вещах, а Неделю моды в Париже считает лучшей в своей жизни. Теперь, кажется, модные дома будут и вовсе бороться за право одеть звезду Игр в Пекине.

«Это совсем другой мир, ничем не похожий на лыжи. Ничего общего. <…> Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами. Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!» — заявила Гу Айлин.

Казалось бы, куда дальше. Но два года назад спортсменка попала в список самых влиятельных людей из мира развлечений и спорта не старше 30 лет китайского Forbes. В нем Гу Айлин оказалась самой юной представительницей.

«Несказанно благодарна и польщена тем, что стала самой молодой в списке», — отметила тогда лыжница.

Гу Айлин во фристайле

Гу Айлин росла в Сан-Франциско. Там до ближайшего лыжного курорта от ее дома надо было добираться больше четырех часов. Из-за этого она каталась на лыжах только «шестую часть своего времени». Однако это не помешало ей стать яркой спортсменкой.

Ее заметили, когда девочке было всего 13 лет. Тогда она начала участвовать в соревнованиях для взрослых. В 2019 спортсменка побелила на этапе Кубка мира, взяв золото в слоупстайле в Зайзер-Альме. А на юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне она завоевала золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро — в слоупстайле.

После этого 18-летняя Гу Айлин блестяще выступила на Играх в Пекине. Она выдала в двух попытках прыжки, оцененные в районе 94 баллов. Это позволило ей опередить в итоговом протоколе Тесс Леде из Франции на 1,25 балла. Местные болельщики были настолько рады, что первая в истории Китая золотая медаль на Играх в дисциплине биг-эйр в лыжном фристайле спровоцировала многочасовой сбой китайских соцсетей. На платформе Weibo в рекордные сроки появилось более 90 тысяч комментариев.

Женщины во фристайле

Фристайл — это олимпийский вид лыжного спорта. В него входят лыжная акробатика, ски-кросс, могул, хаф-пайп и слоуп-стайл. Первые олимпийские медали по фристайлу (в мужском и женском могуле) разыграли на зимней Олимпиаде в Альбервиле. После этого олимпийскую программу дисциплин по фристайлу постоянно расширяли.

В этом же году на Олимпиаде в Пекине в лыжном фристайле отличилась россиянка Анастасия Смирнова. Она выиграла бронзу. Девушка на 0,36 балла обошла свою соперницу — Перрине Лаффонт из Франции.

Биг-эйр — что это за вид спорта

Соревнования по биг-эйру можно сравнить с лыжной акробатикой. В обеих случаях участники на лыжах вылетают с трамплина, выполняют в воздухе определенные трюки и стараются устоять на ногах во время приземления. Однако разница есть, причем существенная: форма и размеры трамплинов, техника движений, оборудование и даже околоспортивная культура.

В акробатике фристайлист вылетает вверх и уже высоко в воздухе исполняет свою программу. В биг-эйре же вылет происходит вперед. Так спортсмен выполняет элементы практически параллельно земле. Более того, лыжи для акробатики меньше. Это сделано специально, чтобы они не мешали вращениям. А вот для биг-эйра лыжи сконструировали так, чтобы участник соревнований могу двигаться по трассе и лицом, и спиной вперед. Из-за этого нос и хвост лыж одинаково загнуты. Биг-эйр, слоупстайл и хафпайп принято объединять под общим названием «фри-ски» — «свободные дисциплины».

Биг-эйр на Олимпиаде

Олимпийская же история биг-эйра достаточно короткая. Эти Игры — первые, где разыгрывался комплект наград в этом виде программы. Специалисты пророчили первую, историческую, золотую медаль россиянке — Анастасии Таталиной. Именно она в прошлом году изящно и с напором не просто вошла в биг-эйрную элиту, но возглавила ее.

Участница российской сборной стала чемпионкой мира на первенстве, проходившем в американском Аспене. Это было настоящим историческим достижением. Таталина выдавала прыжки, оцениваемые более чем в 90 баллов. С учетом этого, ни Гу Айлин, ни Меган Олдхем, ни Тесс Леде не могли составить ей конкуренцию. Однако россиянка из трех попыток сносно исполнила только одну. В итоге Таталина завершила соревнования лишь на 10 месте.