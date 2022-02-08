Победа китаянки в лыжном фристайле на Олимпиаде спровоцировала сбой соцсетей

Первая в истории Китая золотая медаль на Олимпийских играх в дисциплине биг-эйр в лыжном фристайле спровоцировала многочасовой сбой китайских соцсетей.

Победу Поднебесной принесла 18-летняя спортсменка Гу Айлин. Она вывела Китай на первое место в медальном зачете. Миллионы фанатов спешили поделиться этой радостной новостью в интернете, а также поздравляли Айлин. В первые полчаса в ее аккаунте на платформе Weibo появилось более 90 тысяч комментариев. Из-за большой нагрузки соцсеть несколько часов работала со сбоями, сообщило издание CNN.

Второе место в лыжном фристайле завоевала французская спортсменка Тесс Ледо. По итогам соревнования она набрала 187,5 балла. Почетное третье место отдали Матильде Гремо из Швейцарии.

Заданный на английском вопрос западной журналистки поставил в тупик российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анастасию Мишину. Спортсменка дала комментарий при помощи коллег.