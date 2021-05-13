Десятки поваленных деревьев, закрытые парки и поврежденные авто. На Москву обрушились ливень и ураган

Во вторник, 12 мая, Москву накрыли ливень и грозы. Пресс-служба столичного главка МЧС предупреждала жителей столицы о порывах ветра до 23 метров в секунду. Из-за непогоды были закрыты некоторые парки города. Сильный ветер повалил десятки деревьев, повреждено более 10 автомобилей и одна опора освещения. Но на этом все не кончится: в течение ближайших пяти дней москвичей и жителей Подмосковья ожидают ливневые дожди.

Ливень и штормовой ветер обрушились на Москву в среду днем, в разных частях города были слышны раскаты грома, периодически сверкали молнии, порывистый ветер сильно раскачивал деревья. Временно были закрыты столичные парки, среди которых и Парк Горького.

В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Уже через пару часов после начала дождя стали поступать первые сообщения о поваленных деревьях и поврежденных авто.

Возле дома № 25 на улице Малая Дмитровка дерево упало на электрические провода и припаркованный легковой автомобиль, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб столицы. Еще одно дерево рухнуло на улице Туристская на северо-западе Москвы. И в этом случае был поврежден автомобиль. Люди при этих происшествиях не пострадали.

В Луховицах в результате падения дерева погибла пенсионерка. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ее смерти.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами. Провести проверку поручено Луховицкий городской прокуратуре.

Дочь погибшей пенсионерки Жанна рассказала «360» о том, что в момент происшествия ее мать ехала на велосипеде. Женщина отметила, что несмотря на свой возраст, погибшей летом должно было исполниться 80 лет, она вела активный образ жизни.

О смерти матери Жанна узнала от сестры.

«Я просто с работы с мужем ехала домой и мне сестра позвонила, а ей позвонили, видно, люди с нашего двора», — рассказала «360» Жанна, отвечая на вопрос о том, как она узнала о случившемся с ее матерью.

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщили, что столичные службы приступили к ликвидации последствий ураганного ветра.

«По состоянию на 20:00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», — сказано в сообщении.

Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, поврежденные ветром конструкции демонтируют. Москвичей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице.

Жители столицы публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлен разгул непогоды. Большинство роликов сделаны из дома, но некоторых москвичей ливень застал прямо на улице. Автор одной из видеозаписей рассказал, что попал под град во время езды на велосипеде.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец за некоторое время до этого предупреждал, что в ближайшие пять суток в Москве выпадет 22 миллиметра осадков, в Московской области — до 30-60 миллиметров. Май в этом году, по словам метеоролога, станет одним из самых влажных в истории метеонаблюдений.