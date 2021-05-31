В ЛДПР предложили ограничить время переработок при ненормированном графике

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривает необходимость точного учета «переработанного» времени для установления длительности дополнительного отпуска. Инициатива исходила от депутатов от ЛДПР.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что во-первых, это позволит бережнее относиться к здоровью работников и, во-вторых, обеспечит справедливую компенсацию за переработку — учет времени такой переработки, установление предельного количества ее часов (не более 120 часов в год), а также продолжительность дополнительного отпуска в зависимости от фактически отработанного времени за пределами рабочего дня.

Авторы законопроекта подчеркивают, что трудовые споры между работником и работодателем часто возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета фактически отработанного времени, уточнило РИА «Новости».

В документе также поясняется, что, как следует из опубликованного в мае текущего года доклада ВОЗ и Международной организации труда, увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов увеличивает риск развития инсульта на 35%, и на 17% — риск смерти от ишемической болезни сердца.

Принятие документа, по мнению авторов законопроекта, позволит защитить законные права и интересы работников на отдых, а также обеспечит сохранение их здоровья.

Работу можно назвать сверхурочной только в том случае, если она выполняется по инициативе работодателя. Если же сотрудник задерживается на работе по собственной инициативе, то такая работа не считается сверхурочной, рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.