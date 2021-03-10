Китайские ученые предрекли неблагоприятный сценарий к 2100 году. Они уверены: лето в мире будет длиться не три месяца, а полгода. Причиной этому — глобальное потепление. И такой расклад событий вполне реален, если ситуация с климатом выйдет из-под контроля.

Исследователи во главе с китайским океанографом Юйпином Гуанем сравнили климатические измерения с 1952 по 2011 год и выяснили, что все это время летние периоды увеличивались, говорится в журнале Geophysical Research Letters. С середины XX века по 2011 годы продолжительность лета выросла с 78 до 95 дней, а зима соответственно сократилась до 73 дней.

Исходя из этих данных, исследователи построили компьютерные модели и вычислили, что к 2100 году лето на Земле будет длиться примерно полгода из-за глобального потепления. Причем это касается только Северного полушария.

Гольфстрим определит климат

Климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с «360» не исключил, что через 79 лет лето в Северном полушарии будет длиться полгода. Однако может быть и другой сценарий, когда лето вообще перестанет существовать.

По словам Карнаухова, лето будет длиться шесть месяцев, если сохранится Гольфстрим. Из-за глобального потепления тают льды Гренландии, пресная вода поступает в Северную Атлантику. Это приводит к изменению картины течений региона, поэтому может остановиться перенос тепла из тропической зоны в полярную. Гольфстрим — то, благодаря чему наш климат такой благоприятный. Чего пока не скажешь про текущую погоду, когда в марте столбики термометров днем опускаются до -15 градусов.

Если Гольфстрим исчезнет, который как бы является «поддержкой» теплого климата в Европе и Америке, то лето вообще может не быть.

Если у нас все будет двигаться нынешнему сценарию: глобальное потепление прибавляет 1,5-2 градуса к среднегодовым температурам, то мы будем иметь более длинное лето. Но если в результате глобального потепления у нас произойдет перестройка течения в Северной Атлантике, температуры могут не повыситься, и лето может не увеличиться, а вообще исчезнуть Алексей Карнаухов.

Карнаухов отметил, что ученые предполагают различные сценарии потепления — от двух градусов (что считается оптимистическим сценарием) до пяти-шести градусов (если человечество не сможет взять этот процесс под контроль). Пять-шесть градусов — это серьезные изменения. Такое повышение температур может изменить климатический ландшафт, «убрать» зиму, превратив ее в раннюю весну. А лето в таком случае действительно будет длиться полгода.

Однако эти пять-шесть градусов — ничто по сравнению с изменениями, которые произойдут в случае остановки Гольфстрима. Тогда речь пойдет о 20-25-градусном похолодании в североатлантическом регионе: Европе, Европейской части России, Северной Америке.

В любом случае эти изменения не будут смертельно опасными для человека. Но их последствия куда страшнее — потепление продолжится, и при критических значения рост температуры на планете будет вызывать поступление углекислого газа из природных источников. Это уже не будет зависеть от человека, то есть остановить процесс будет почти невозможно. И температуры в таком случае могут повыситься и на 10, и даже на 100 градусов. То есть Земля буквально превратится в Венеру, где температура на поверхности составляет 450 градусов.

Маловероятный сценарий

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в разговоре с «360» отметил, что теплые сезоны действительно становятся длиннее. В условиях глобального потепления отмечается, что зимой увеличение температуры происходит значительно в большей степени, чем летом.

Киселев добавил, что синоптики часто говорят о смещении времени наступления сезонов, размывании границ между ними. Однако пока делать выводы о том, что к 2100 году лето будет длиться полгода, пока рано.

Тут все зависит от того, какой сценарий развития ситуации в мире (в первую очередь, выбросов парниковых газов) заложен в модель на период 2020–2100 год. Чаще всего используют самый сильный сценарий (RCP8.5), тогда эффект получается наибольший, но едва ли реалистичный Андрей Киселев.

Это один подход к прогнозам. Есть другой — он основывается на скорости изменений данных по температуре на будущее. Это ненадежный подход, потому что изменения происходят быстро и нелинейно.

Киселев отметил, что полугодовое лето кажется крайне маловероятным. Ведь смена времен года происходит в результате вращения Земли вокруг Солнца. И эти особенности никуда не денутся. То есть теплый период и наших широтах будет увеличиваться, но вряд ли так сильно.