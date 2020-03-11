Пять лет назад Лена и Тамара расписались на фреске Рафаэля. Видимо, каракули останутся в Ватикане навсегда
Ватикан, Апостольский дворец. На росписи, находящейся чуть ниже основной композиции фрески «Афинская школа», можно отчетливо разглядеть корявую надпись «Лена Тамара Винница». Видео было опубликовано на странице в Fасеbook «Италия для меня». Позже выяснилось, что надпись несколько старше — в 2015 году гневный комментарий об этом случае вандализма оставил пользователь LiveJournal, прикрепив фотографии.
Помимо своих имен, неизвестные авторы зачем-то решили еще и обозначить родной город. Тем самым они спровоцировали уже не просто возмущение, но очередную волну политических споров, националистических выпадов с обеих сторон и даже теорий заговора. Интересно, когда Лена и Тамара решили посягнуть на произведение Рафаэля, думали ли они, что, помимо всего прочего, бросают тень на свой город, свою страну и свой народ?
История фрески «Афинская школа»
В 1508 году папа Юлий II поручил 25-летнему Рафаэлю роспись парадных дворцов (станц), которые должны были стать личными покоями папы. С этой задачей Рафаэль справился настолько блестяще, что еще в ходе работы все другие художники были освобождены, а в его распоряжении оказался весь Папский дворец.
Станца делла Сеньятура — рабочий кабинет папы. Именно там находится самая масштабная и самая известная роспись Рафаэля. Ее он создал сам, не привлекая учеников. Роспись состоит из четырех частей, символически изображающих духовную деятельность человека с разных ее сторон. В частности, «Афинская школа» изображает философию, поэтому на этой фреске можно увидеть древнегреческих философов разных эпох, многие из которых оказались внешне похожи на современников Рафаэля. Например, Платона художник писал с портрета Леонардо да Винчи.
Фреска считается центральным произведением в творчестве Рафаэля, а также живописи итальянского Ренессанса в целом. Работой восхищался, например, знаменитый итальянский художник середины XVI века Джорджо Вазари, отметив ее в своих «Жизнеописаниях».
И вот спустя 500 лет две загадочные винничанки посчитали нужным внести свою лепту в искусство и буквально подписаться под творением Рафаэля. И это не первый автограф на «Афинской школе». Серьезно пострадала фреска от солдат Карла V, когда те в 1527 году взяли Рим и Папский дворец в ходе войны Коньякской лиги. Возможно, увидев старые надписи, дамочки из Винницы и решили, что расписываться здесь могут все.
Как бороться с вандализмом?
Удалить каракули с фрески можно, современные технологии это позволяют. Но, как отмечает главный научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова, главная проблема сейчас — то, что вандализм стал принимать массовый характер.
В последнее время такие случаи учащаются. И это очень опасный симптом, это прямое следствие того, что искусство стало доступно всемВиктория Маркова.
Действительно, можно вспомнить, например, нападение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Тем более эта проблема актуальна для Италии, где различные памятники искусства находятся буквально на каждом шагу и обеспечить их сохранность бывает очень сложно.
«В Ватикане залы дворцов очень часто бывают заполнены. И когда там буквально толпа народа, охрана не имеет возможности за всеми уследить», — отметила Маркова.
Если картины еще можно поместить за стекло, то защитить огромные фрески от вандалов практически невозможно. Чаще всего руководство музея решает самостоятельно, принимать какие-то особые меры или нет. И судя по тому, что надпись от Лены и Тамары как минимум за пять лет своего существования обеспокоила только русскоязычных туристов, Ватикан не видит в этом серьезной проблемы.
Так что остается только призывать людей к ответственности и бережному отношению к памятникам культурного наследия.