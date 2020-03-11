Пять лет назад Лена и Тамара расписались на фреске Рафаэля. Видимо, каракули останутся в Ватикане навсегда

Лена и Тамара из Винницы оставили свои незамысловатые автографы на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа». Каракули покрывают работу уже пять лет, и, похоже, Ватикан не собирается ничего реставрировать.

Ватикан, Апостольский дворец. На росписи, находящейся чуть ниже основной композиции фрески «Афинская школа», можно отчетливо разглядеть корявую надпись «Лена Тамара Винница». Видео было опубликовано на странице в Fасеbook «Италия для меня». Позже выяснилось, что надпись несколько старше — в 2015 году гневный комментарий об этом случае вандализма оставил пользователь LiveJournal, прикрепив фотографии.

Помимо своих имен, неизвестные авторы зачем-то решили еще и обозначить родной город. Тем самым они спровоцировали уже не просто возмущение, но очередную волну политических споров, националистических выпадов с обеих сторон и даже теорий заговора. Интересно, когда Лена и Тамара решили посягнуть на произведение Рафаэля, думали ли они, что, помимо всего прочего, бросают тень на свой город, свою страну и свой народ?

История фрески «Афинская школа»

В 1508 году папа Юлий II поручил 25-летнему Рафаэлю роспись парадных дворцов (станц), которые должны были стать личными покоями папы. С этой задачей Рафаэль справился настолько блестяще, что еще в ходе работы все другие художники были освобождены, а в его распоряжении оказался весь Папский дворец.

«Афинская школа» — фреска Рафаэля. Находится в станце делла Сеньятура Ватиканского дворца

Станца делла Сеньятура — рабочий кабинет папы. Именно там находится самая масштабная и самая известная роспись Рафаэля. Ее он создал сам, не привлекая учеников. Роспись состоит из четырех частей, символически изображающих духовную деятельность человека с разных ее сторон. В частности, «Афинская школа» изображает философию, поэтому на этой фреске можно увидеть древнегреческих философов разных эпох, многие из которых оказались внешне похожи на современников Рафаэля. Например, Платона художник писал с портрета Леонардо да Винчи.

Фреска считается центральным произведением в творчестве Рафаэля, а также живописи итальянского Ренессанса в целом. Работой восхищался, например, знаменитый итальянский художник середины XVI века Джорджо Вазари, отметив ее в своих «Жизнеописаниях».

И вот спустя 500 лет две загадочные винничанки посчитали нужным внести свою лепту в искусство и буквально подписаться под творением Рафаэля. И это не первый автограф на «Афинской школе». Серьезно пострадала фреска от солдат Карла V, когда те в 1527 году взяли Рим и Папский дворец в ходе войны Коньякской лиги. Возможно, увидев старые надписи, дамочки из Винницы и решили, что расписываться здесь могут все.

Как бороться с вандализмом?

Удалить каракули с фрески можно, современные технологии это позволяют. Но, как отмечает главный научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина, хранитель итальянской живописи Виктория Маркова, главная проблема сейчас — то, что вандализм стал принимать массовый характер.

В последнее время такие случаи учащаются. И это очень опасный симптом, это прямое следствие того, что искусство стало доступно всем Виктория Маркова.

Действительно, можно вспомнить, например, нападение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Тем более эта проблема актуальна для Италии, где различные памятники искусства находятся буквально на каждом шагу и обеспечить их сохранность бывает очень сложно.

«В Ватикане залы дворцов очень часто бывают заполнены. И когда там буквально толпа народа, охрана не имеет возможности за всеми уследить», — отметила Маркова.

Если картины еще можно поместить за стекло, то защитить огромные фрески от вандалов практически невозможно. Чаще всего руководство музея решает самостоятельно, принимать какие-то особые меры или нет. И судя по тому, что надпись от Лены и Тамары как минимум за пять лет своего существования обеспокоила только русскоязычных туристов, Ватикан не видит в этом серьезной проблемы.

Так что остается только призывать людей к ответственности и бережному отношению к памятникам культурного наследия.