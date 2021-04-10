Ученые обеспокоены тем, что из-за глобального потепления может растаять до 34% льдов Антарктики. Из-за этого уровень воды в Мировом океане поднимется — последствия для человечества могут быть более чем серьезными, но мнения экспертов расходятся. Понятно одно: пора бережнее относиться к природе вокруг нас — и это не так сложно.

Лед тронулся

Ученые из Университета Рединга в Великобритании считают, что из-за глобального потепления уровень Мирового океана может существенно подняться — как минимум на метр. Это произойдет, если средняя температура воздуха вырастет на четыре градуса — в таком случае начнется массовое таяние ледяных шельфов, которые удерживают крупные ледники Антарктики от погружения в море.

Антарктида — место, где находится основная масса льда на Земле, ее таяние ученые отмечают давно. И давно предупреждают, что последствия могут быть катастрофичными. Если прогнозы исследователей Редингского университета подтвердятся, Антарктика может потерять до 34% ледяного шельфа. Если же глобальное потепление удастся удержать хотя бы на уровне двух градусов, будет утрачено вдвое меньше ледников.

Заместитель директора Института географии РАН, кандидат географических наук, гляциолог, полярник с 30-летним стажем, участник экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин объяснил «360», что пока ситуация с шельфовыми ледниками далека от критичной.

«Шельфовый ледник — это ледник, который находится на поверхности воды, он уже погружен. Когда он растает, уровень океана практически не изменится, потому что он все равно находится в воде», — уверен он.

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), автор книги «Уровень океана: настоящее и будущее» Валерий Малинин добавил в разговоре с «360», что в прибрежных водах Мирового океана потепление пока не ощущается: вода сохраняет температуру, потому что все тепло уходит на подтапливание подводной части ледников. При этом таяние шельфовых ледников ученые все же замечают.

«Только за последние пять лет число айсбергов (отколовшихся ледников — прим. ред.) увеличилось в 25 раз», — заявил Малинин.

Новая Атлантида?

К 2100 году уровень воды в Мировом океане может подняться на метр, если темпы глобального потепления не снизятся, пишет издание «Плюс один». От этого могут пострадать сотни миллионов людей. Прежде всего, по мнению Валерия Малинина, пострадают островные государства в Тихом океане, которые находятся невысоко над поверхностью воды.

Бангладеш при повышении уровня воды будет затоплен, огромное количество переселенцев будет. У нас многие мегаполисы находятся на берегу океана. Значит, будут затоплены или как минимум подтоплены Лондон, Токио, Нью-Йорк и другие города Валерий Малинин.

Главный эколог Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Виктор Помелов добавил, что наверняка окажутся затронуты те города, которые находятся ниже 50 метров над уровнем моря. В число таких входит значительная часть Западной Европы: Нидерланды, некоторые города Италии, а также Санкт-Петербург.

«Скорее всего, все прибрежные города пострадают. Со всех затапливаемых территорий все рванут туда, где повыше, так что все пострадают», — заключил он.

Другую опасность, по мнению Николая Осокина, представляет собой опреснение вод Мирового океана: из-за таяния ледников вокруг них вода становится менее соленой. Пострадать могут подводные флора и фауна: часть морских обитателей будет вынуждена передвигаться дальше от таяния ледников. Остальным придется приспосабливаться.

Вклад каждого

Николай Осокин убежден, что хотя глобальное потепление — процесс неизбежный в реалиях современного мира, люди не должны оставаться равнодушными к этой проблеме.

Нужно аккуратнее относиться к себе и к окружающей среде: если не нужна вода, лучше кран закрыть, если можно использовать не пластик, а бумажный стаканчик, лучше бумажный. Это самые простые вещи, но в масштабе страны и планеты могут дать заметные положительные результаты Николай Осокин заместитель директора Института географии РАН, кандидат географических наук, гляциолог, полярник с 30-летним стажем, участник экспедиций в Арктику и Антарктиду.

Малинин объяснил «360», что в глобальном смысле для спасения территорий суши нужно стараться уменьшать выбросы углекислого газа в атмосферу.

«Были такие международные соглашения, но проблема в том, что это практически нереально, потому что страны заинтересованы в усилении экономики, а это всегда увеличение выбросов», — уверен он.

Виктор Помелов согласен с тем, что прежде всего в вопросе борьбы с глобальным потеплением важна государственная политика бережного отношения к окружающей среде. Хотя и от человека многое зависит.