Ученые предрекли обрушение в море трети шельфовых ледников Антарктики

Если глобальная температура достигнет отметки в 4 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, то более трети площади шельфовых ледников Антарктики окажется под угрозой обрушения в море. Об этом сообщил журнал Geophysical Research Letters со ссылкой на ученых из Университета Рединга.

Чтобы спрогнозировать последствия таяния и стабильность шельфового льда, ученые провели моделирование регионального климата с высоким разрешением.

Предварительно, в текущем столетии глобальные температуры могут повыситься на 1,5, 2 и 4 градуса Цельсия. Это ускорит таяние льдов в Антарктиде до беспрецедентного уровня. Шельфовые ледники играют большую роль — в качестве пробки они препятствуют сходу с берега в океан огромных масс льда.

Известно, что каждое лето, лед на поверхности шельфового ледника тает, а потом снова замерзает в слоях снега. Когда талой воды станет слишком много, она сможет расколоть ледник и вызвать его обрушение в море. В 2002 году это произошло с шельфовым ледником Ларсен.

По прогнозам специалистов, около 34% площади всех шельфовых ледников Антарктики — это 500 тысяч квадратных километров — подвержены риску катастрофической дестабилизации.

В начале марта ученые выяснили, что рост уровня моря в конце ледниковой эпохи связан с таянием северных льдов. В тот период высота воды поднялась на 18-20 метров.