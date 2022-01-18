Журналисты лишили Монеточку новоселья. Ее квартира вполне обычная для Москвы

Певица Монеточка собирается продавать свою новую московскую квартиру. Все из-за того, что Telegram-канал Mash раскрыл ее местоположение и к исполнительнице начали приходить незваные гости. Для Москвы цена двушки в историческом доме в центре города не самая высокая, да и другие знаменитости живут куда более роскошно, но их адреса в Сеть не попадают.

Mash против Монеточки

Певица Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, рассказала о том, что к ней домой начали наведываться незнакомые люди. Причиной этого она назвала недавнюю публикацию Telegram-канала Mash, который нашел московское жилье исполнительницы и рассказал о нем на более чем миллионную аудиторию.

«Раньше Лиза Гырдымова радовала нас уральской иронией из Екатеринбурга, но популярность растет, а вместе с ней растут и финансовые возможности. Теперь она — гордая собственница 60-метровой хаты в Басманном районе. Дом раритетный: 1914 года постройки», — написало издание.

Также журналисты показали сам дом, где купила квартиру Монеточка. По их информации, пока в двушке идет ремонт, но зарегистрироваться на новом месте певица все же успела.

В Instagram Монеточка возмутилась поведением журналистов и назвала их действия «чудовищным хрючевом». Она заявила, что не ожидала такого подлого поступка от авторов канала.

«Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — добавила она.

Обычная квартира с хорошим ремонтом

Независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков рассказал «360», что в среднем в ЦАО двухкомнатные квартиры в старом жилом фонде стоят от 12 до 20 миллионов. Дороже их просто не берут — за те же деньги можно приобрести уже трешку.

«Со средним ремонтом такая квартира должна стоить 15-16 миллионов. Но если там действительно хороший ремонт, например, 50 тысяч за квадратный метр — с мебелью, кухней и так далее, тогда да. Плюс это техническое состояние, огороженная территория, парковка, был ли капремонт с расселением, деревянные перекрытия или бетонные — это основное», — объяснил он.

За тот же метраж — 60 «квадратов», а иногда и меньше — в центральном районе Москвы есть квартиры за 40-60 миллионов рублей. Так что Монеточка выбрала не самый дорогой вариант.

Роскошь на публику

«Благодаря вам артисты становятся закрытыми для публики, прячут свои деньги, дома и семью», — написала Монеточка, обращаясь к авторам Mash.

Но многие звезды российской сцены не прячут свои состояния, а даже хвастаются ими. Например, рэпер Тимати не раз рассказывал о многомиллионном ремонте в своей квартире площадью 650 квадратных метров. Двухэтажные апартаменты с коллекцией современного искусства оценивают в 850 миллионов рублей.

Также у артиста, по данным СМИ, есть квартира в ЖК «Золотые ключи», виллы на Лазурном Берегу, в Доминикане и Лос-Анджелесе. Недвижимость Тимати оценивают в сотни миллионов долларов.

В 2020 году в Сети нашли объявление о продаже особняка рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. За недвижимость площадью 800 квадратных метров просили почти 140 миллионов рублей. В элитном доме с бассейном, террасами, парковкой и гаражом был богатый ремонт с лепниной, кинотеатр, звукозаписывающее оборудование и многое другое.

У Максима Галкина и Аллы Пугачевой находили люксовые апартаменты на Кипре за 900 миллионов рублей. Только обслуживание такой жилплощади должно обходиться звездной паре в два миллиона, написало издание «Вокруг ТВ». А фотографиями своего загородного замка с подземной парковкой, бассейном и огромной территорией телеведущий периодически делится в Сети.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже свою недвижимость не скрывает. Он живет в семикомнатной квартире с камином и собственной библиотекой в историческом центре Санкт-Петербурга. Из мраморной ванной комнаты в квартире певца открывается вид на набережную Фонтанки.

Почему журналистов Mash заинтересовала именно московская квартира Монеточки, неясно, ведь многие другие знаменитости живут куда более расточительно. Тем более что Лиза Гырдымова подчеркнула, что никогда не скрывала ни свой доход, ни свою жизнь. Она периодически делилась процессом ремонта в новой квартире.