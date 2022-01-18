Монеточка решила продать квартиру из-за утечки адреса в СМИ

Певица Монечтока пожаловалась на журналистов, опубликовавших адрес ее новой квартиры. Исполнительница заявила, что теперь ей придется продать недвижимость.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певица купила квартиру в Басманном районе Москвы. За новое жилье Монеточка отдала 20 миллионов рублей. После этой публикации исполнительница жестко высказалась в адрес канала.

«Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне. Mash, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком», — написала Монеточка в Instagram.

Она отметила, что открыто говорила о стоимости своего жилья и заработках. Теперь, по словам девушки, она испытывает максимальный дискомфорт. После публикации адреса певица решила продать квартиру.

«Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — заявила она.

Как отметила Монеточка, после поста Telegram-канала к ней начали приходить люди. Именно из-за таких визитов исполнительница не хотела раскрывать свой адрес.