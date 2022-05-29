Судебная тяжба о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Херд, за которой пристально следили во всем мире, превратилась в неисчерпаемый источник мемов и вирусных видео в соцсетях. Поклонники Деппа не уставали высмеивать мимику его бывшей жены, воображение многих поразил психиатр Шпигель. И, конечно, настоящей звездой стала и адвокат актера Камилла Васкес. С ее изображением даже начали бить татуировки.

Портрет Васкес с подписью «протест» сделала тиктокерша из США под ником tattooedingenue. Ролик, на котором она делает татуировку в честь юриста, бьет рекорды по просмотрам. Правда, не всем пользователям такая идея пришлась по вкусу. В основном против выступили те, кто поддерживает Эмбер Херд. И, конечно, такая реакция с их стороны была очень предсказуемой.

Сторонники Деппа, напротив, оценили татуировку. К слову, тех, кто считал, что правда за актером, было больше. Либо они более бурно выражали свою позицию: встречали с криками и плакатами машину звезды возле суда, дарили ему подарки, даже приводили альпака. Да, нечасто встретишь таких животных на газоне рядом со зданием судебных заседаний. Но в этот раз, кажется, возможным было даже такое. Владелица альпака повесила на них ожерелья и таблички с надписью «Справедливость для Джонни».

Шутки, конечно, были и про «туалетные» приключения Эмбер Херд, которые вскрылись в суде. Видео от фанатов (судя по всему, Деппа) появилось в соцсетях.

Битва адвокатов

Но вернемся к Камилле Васкес. Те, кто не готов бить татуировки с ее портретом, сейчас могут купить футболку с изображением адвоката и надписью «Я люблю Камиллу Васкес» или «Камиллу Васкес в президенты». Ее фанаты создали тематические паблики в соцсетях, на один из них подписаны порядка 116 тысяч человек, отмечает Forbes.

Причем Васкес только одна из девяти адвокатов фирмы, которая принимает участие в процессе. И сначала ее, можно сказать, было не видно, не слышно, но все изменилось, когда юрист заняла трибуну во время перекрестного допроса Эмбер Херд.

Видео, на котором адвокат перебивает защитника Херд Элен Бредехофт, собрало на YouTube 2 277 148 просмотров. В TikTok короткий ролик с протестом посмотрели более 27 миллионов раз.

На записи Элен Бредехофт задает подзащитной вопросы об абьюзивном отношении со стороны Деппа, Васкес возражает практически на каждый, судья принимает протесты. Адвоката актера уже начали ставить в пример студентам. В частности, рекомендацией посмотреть видео с допросами с участием Васкес поделился доцент Адам Лампарелло на сайте The Law Professor Blogs Network.

Да, адвокатам Эмбер, похоже, повезло меньше Васкес. Как пишут СМИ, карьеру Бредехофт почти похоронили. Она даже плакала в туалете суда из-за дела, которое практически провалила.

Суд, который стал походить на сериал, завершился 27 мая. Теперь решение должны вынести присяжные. Если они поддержат Деппа, Херд должна будет заплатить ему 50 миллионов долларов. Бывшая жена актера требует с него 100 миллионов долларов за оскорбления и побои во время брака.