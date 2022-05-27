Суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд завершился

Коллегия присяжных выслушала мнения обеих сторон по судебному разбирательству между Эмбер Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом. Слушания, за которыми 23 дня следил весь мир, завершились. Вердикт заседатели вынесут на следующей неделе. Все это время они проведут в полной изоляции, обсуждая услышанные мнения. Об этом сообщила газета The Independent.

Бывшие супруги обвинили друг друга в клевете. Депп требует с бывшей супруги компенсации в 50 миллионов долларов за то, что в статье The Washington Post заявила про его ужасное поведение. Несмотря на то, что Херд не назвала бывшего мужа по имени, актер заявил, что этот материал нанес ему моральную травму и повлиял на его работоспособность.

Херд со своей стороны требует взыскать с бывшего мужа 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она пережила от него во время брака. В ходе заседания в минувший четверг, 26 мая, актриса в очередной раз расплакалась, когда отвечала на вопросы адвоката бывшего супруга.

«Меня преследуют, унижают, угрожают каждый день. Все, чего я хочу, это вернуть себе голос», — подчеркнула она. В ходе перекрестного допроса адвокат Деппа заявил, что в ходе процесса ложь Херд разоблачили несколько раз на глазах всего мира.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года. В ходе судебного процесса бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.