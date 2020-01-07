«Кто еще забыл, как делать свою работу?» Люди вернулись в офис после праздников и сразу начали страдать

Пока россияне продолжают отдыхать, в Великобритании уже началась рабочая неделя после 14 дней рождественских и новогодних праздников. Пользователи Twitter устроили флэшмоб, в котором пожаловались, как тяжело снова приступать к своим обязанностям после отдыха. Свои записи они сопроводили хэштегом #FirstDayBack. В комментариях одни попросили совета, как выжить на работе, другие — описали свое состояние в первый рабочий день. «360» собрал самые интересные сообщения.

Судя по сообщениям, главными пострадавшими от коллег после новогодних праздников станут системные администраторы. Им придется восстанавливать пароли доступа к учетным записям сотрудников.

«Поздравляю с Новым годом всех IT-специалистов, которые сегодня утром проводят восстановление паролей».

SMM-специалист британского представительства компании «Mars» тоже подключился к истории с паролями.

Источник фото: телеканал «360»

— У меня есть смутное воспоминание, что наш пароль начинался со SNICK, но что дальше, я без понятия.

— Приехать на работу сегодня уже было марафонским усилием. Попытки вспомнить пароли сводят меня с ума.

— Вы только что освежили мою память. Пароль был «Марафон». Спасибо! Наконец вошел в 14:46.

Некоторые решили разбавить утреннее пробуждение стихами.

«Ваши усилия для возвращения на работу настолько сильны, что в шоке даже ваш кофе».

Кофе вообще становится единственным способом прийти в себя в этот первый рабочий день.

«Пью много кофе».

Но получить дозу кофеина для возвращения на работу — это только половина предстоящего приключения. Нужно еще вспомнить, чем вы вообще занимаетесь.

«Первый день на работе, делаю вид, что знаю, какого черта я делаю».

Некоторые наотдыхались настолько, что просто забыли, чем вообще занимаются.

«Кто-нибудь еще забыл этим утром, как делать свою работу?».

«Я, пытаясь вспомнить, что мне нужно делать на работе после праздников».

А за время отдыха у многих уже накопились дела.

«Я открываю свой список дел на сегодня».

Это особенно актуально, когда первым делом приходится разгребать сообщения на электронной почте.

«Я против моей электронной почты».

Некоторые предложили собственные лайфхаки, чтобы пережить первый рабочий день после праздников. Для начала надо просто смириться, что в этот день не избежать провала.

«Смиритесь, что „облажаться в такой день - нормально»».

Но лучший лайфхак с правилами поведения на работе в первый рабочий день предложил пользователь Dave.

«Краткое руководство по вашему первому послепраздничному дню на работе:

1. Поместите наклейку, на которой просто написано «да, все в порядке, спасибо»;

2. Бродите по офису;

3. Указывайте на наклейку, когда кто-либо из ваших коллег будет с вами говорить;

4. Повторяйте эти действия до 18:00».

У россиян праздничные выходные пока еще продолжаются. Однако подумать о предстоящих рабочих днях, которых пока только два, стоит заранее. «360» пообщался со специалистами, которые дали свои советы, как вернутся в рабочее состояние. Психолог посоветовал настраиваться на выход на службу заранее, вспомнив поговорки о пользе труда.

Диетолог рекомендовала переключиться на овощи и продукты с клетчаткой, чтобы позволить организму разгрузится после оливье, а также перейти на минеральную воду с высоким содержанием калия. Кроме того, лишними не будут физические нагрузки и соблюдение рабочего режима еще за несколько дней до выхода на службу.