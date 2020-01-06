Всего несколько дней остается до завершения затяжных зимних каникул и возвращения трудовых будней. Чтобы выход на работу не был таким мучительным, стоит дать себе правильные установки и изменить рацион. Как бы ни было тяжело оторваться от «Оливье», лучше переключиться на минеральную воду с калием, а также свежие фрукты и овощи.

Настрой на правильный лад

Перед возвращением на работу психолог Александр Кичаев посоветовал подготовить «и дух и тело». Начать необходимо с первого, пересмотрев свои установки. Нужно думать не о том, как устал и «все забодало», а вспомнить, что делу время, а потехе час или фразу «кто не работает, тот не ест».

«То есть желательно вспомнить какие-то поговорки, крылатые выражения, чтобы дать себе такую установку в виде внутреннего слогана, девиза. Именно мобилизация на другой алгоритм и другой смысл проведения времени после 9 января <…> Это очень помогает, потому что все эти фразы сразу создают правильный настрой», — рассказал «360» специалист.

Не стоит забывать и о теле. По словам Кичаева, за день-два до выхода на работу стоит устроить некую переходную фазу между отдыхом и трудом. Лучше всего заняться спортом и придерживаться диеты, чтобы у организма не было шока после новогоднего застолья.

Полезный рацион

После тяжелой пищи и массы майонезных салатов стоит отказаться от них и алкоголя, перейдя на овощи и продукты с большим содержанием клетчатки. Такой рацион поможет быстрее прийти в форму, отметила диетолог Наталья Герасимова.

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы. Ограничить жирные продукты, такие как майонез, жирные сыры в больших количествах и колбасы», — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что необходимо пить больше воды. Причем лучше выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия.

«Щелочные воды будут защелачивать организм и способствовать ликвидации отеков, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», — пояснила Герасимова.

Таким образом стоит ограничить употребление соли. Совсем не солить еду необязательно, нужно убрать из рациона такие продукты, как соленые огурцы, помидоры, орешки, оливки и так далее.

«Такие вещи лучше уже не есть и заменить на такие продукты, которые содержат в высоком количестве калий. Это фрукты, в частности, бананы», — сказала диетолог.

По ее словам, много калия содержится в капусте или бобовых. Кроме того, стоит обратить внимание на овощные супы. Например, первое блюдо из тыквы хорошо подойдет в качестве обеда.

«Фильтрующими свойствами обладают семена чиа, лен. Тоже можно позаваривать — будет хорошо кишечнику. Микрофлору могут поддерживать и кисломолочные продукты», — заверила Герасимова.

Спорт и режим сна

Несмотря на то, что новогодние праздники длятся довольно долго, всегда важно вовремя остановиться. Зимние каникулы лучше использовать, чтобы заняться здоровым образом жизни, подчеркнула диетолог. В выходные дни как раз появляется свободное время, чтобы закупиться нужными продуктами и витаминами.

«Второй совет, это больше физической активности. Если вы не занимаетесь спортом, то можно просто гулять и нахаживать примерно 10-12 тысяч шагов», — сказала Герасимова.

Также можно покататься на коньках, либо пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Очень важно не забывать о режиме сна.

«Нужно вовремя вставать, то есть приблизиться ко времени пробуждения, когда вам будет нужно на работу. Не вставать в 11:00, а, допустим, в 9:00, чтобы выход на работу после праздников не был столь драматичным для организма», — заключила эксперт.