Дикие животные вышли в люди. Пока весь мир сидит дома, по улицам гуляют козы и кенгуру

Кабаны, козы и даже кенгуру — в опустевших из-за коронавируса городах все чаще появляются дикие животные. «360» выяснил, кто почувствовал себя хозяином положения в каменных джунглях, а кто решил позволить себе чуть больше будучи все еще на природе.

Кенгуру по улицам ходит

В австралийском городе Аделаида 19 апреля заметили кенгуру, беззаботно прыгающего по пустынной улице — между прочим, по центральному деловому району города. Видео опубликовали в Тwittеr полиции Южной Австралии.

«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе… В последний раз его видели, передвигающимся пешком», — пошутили сотрудники полиции.

Козы ощипывают клумбы

В Уэльсе, Британия, стадо из примерно 122 кашемировых коз заполонило центр курортного городка Лландидно. Парнокопытные спокойно разгуливали по опустевшим улицам и ощипывали сады и клумбы жителей. Об этом сообщили в «Би-би-си».

«Они любопытные козы, и я думаю, что им интересно, что происходит, как и всем», — отметила член муниципального совета Кэрол Марубби. Она добавила, что жители «невероятно гордятся» животными и радуются «бесплатному развлечению», которым наслаждаются из своих окон.

Львы спят на дороге

В национальном парке Крюгер в ЮАР из-за отсутствия туристов львы спят прямо на дороге. Об этом сообщили в CNN. Причем обычно этот прайд живет в части парка, которую посетители не видят. Странную картину заметил смотритель парка Ричард Соури.

«Лежащие днем на дороге львы — это необычно, потому что в нормальных условиях было бы движение, из-за которого животные прячутся в кустах. Они просто занимают места, которые обычно избегают, когда есть туристы», — рассказал CNN представитель парка Исаак Фахала.

Киты приплыли к берегам

Во Франции в водах Национального парка Каланки ближе обычного заметили финвалов — близких родственников синего кита. Это вторые по величине животные на Земле. В связи с пандемией в море сейчас — значительно меньше кораблей. По версии специалистов, именно поэтому киты осмелели и подплыли к прибрежной зоне.

«Какая-либо человеческая деятельность почти отсутствует. Киты становятся более спокойными, можно сказать безмятежными. Их поведение выглядит уверенным. Животные находят новые пространства для игры. Это места, которые они обычно покидают, во время интенсивного морского трафика. Поэтому мы и видим китов далеко от берегов Марселя. Но сейчас совсем другое дело, киты возвращаются», — заявил Дидье Ро из нацпарка Каланки.

Медведь-гений

В Италии же ситуация посерьезнее. В провинции Тренто местных жителей попросили не только оставаться дома, но и не выкидывать мусор ночью. Власти переживают, что отходы могут привлечь внимание самого разыскиваемого в стране животного — дикого медведя, известного биологам как М49. Он выходит из спячки и совершает набеги на фермы.

Трехлетний косолапый попал в капкан летом прошлого года. Специалисты решили, что он опасен для животных и людей, поэтому поместили его в специальный загон. Однако буквально через несколько часов мишка преодолел три электрозабора, а также барьер высотой в четыре метра и бежал. Лесники с собаками бросились на поимку зверя, но беглец скрылся в лесу. Зоозащитники сравнили М49 с героями фильма «Большой побег». Косолапого окрестили гением.