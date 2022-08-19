Крым пережил мощный шторм. На полуостров выпало две месячные нормы осадков

Сильный ливень с ураганным ветром обрушился на Крым. Сильнее всего пострадал Симферополь, где затопило улицы и повалило деревья. В других населенных пунктах полуострова ситуация оказалась сложной. Но со стихией справились благодаря очищенным устьям рек, которые отвели воду.

В Симферополе начался сильный ливень, из-за которого затопило дороги в центре города и в нескольких районах. В некоторых местах даже выпал град.

Вода стала быстро прибывать в те части города, которые находятся в низине. Ее уровень был почти по пояс. В этих районах остановились троллейбусы, а водители машин осторожно ехали по дороге, поскольку опасались гидроудара. Уровень воды в некоторых местах достигал дверей автомобилей.

Из-за ливня и сильного ветра повалило два дерева на улицах Студенческой и Москалева. В городе также образовались пробки. Сложная ситуация и у площади перед железнодорожным вокзалом. Там вода вышла за уровень бордюра и залила тротуары.

Только за один час в столице Крыма выпало две месячные нормы осадков. В городе работают спасатели, специалисты МЧС эвакуируют людей из подтопленных домов, писало РИА ФАН.

По данным Гидрометцентра, в Нижнегорском районе Крыма выпало 30 миллиметров осадков, что уже считается опасным явлением. В Ялте количество осадков составило 94 миллиметра при месячной норме 40 миллиметров. В Черноморском районе тоже прошли сильные дожди, писало РИА «Новости».

Непогода в Крыму

Днем ранее Крыму из-за ливней объявили штормовое предупреждение. МЧС заявило, что такие условия могут привести к появлению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Ведомство не исключило, что увеличится количество ДТП и нарушится работа транспорта. На некоторых территориях даже будут подтопления, писала газета «Известия».

Местным жителям и гостям полуострова напомнили, что нахождение в прибрежной зоне Азовского и Черного морей может быть опасно для жизни.

За последние дни в Ялте также выпало больше двухмесячной нормы осадков и улицы оказались затопленными. Но, по словам властей, очищенные русла рек справились с отводом воды. Сильный дождь также прошел и в Севастополе.

«Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет. Все службы города работают, оперативно устраняя последствия непогоды», — написала главы администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

Из-за урагана в Крыму оказалась разрушена устричная ферма. Сильный ливень и смерч прошлись по Черноморскому району Крыма, где отдыхали несколько человек. Люди не пострадали, однако припаркованные машины получили повреждения.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 19 и 20 августа. На следующий день на полуострове ожидают сильный ливень, град, грозы и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.