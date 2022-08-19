Сильнейший ливень в Симферополе затопил улицы и повалил деревья

В Симферополе череда рекордно жарких дней закончилась сильнейшим ливнем. Потоки воды превратили улицы в реки, местами деревья упали на машины. СМИ публикуют видео с последствиями непогоды.

На бульваре Франко в Симферополе тонули даже автомобили.

«Сильный ливень прошел на Ангарском перевале — выпало 32 миллиметра осадков за 36 минут. Также очень сильный дождь прошел в Белогорском районе — выпало 34 миллиметра осадков за три часа, и в Бахчисарайском районе — 30 миллиметров за три часа. В Симферополе дождь был не настолько обильным — за час выпало 20 миллиметров осадков», — сообщили в Крымском гидрометцентре телеканалу «Крым 24».

В мэрии Севастополя подтвердили, что деревья упали на улицах Студенческой и Москалева.

По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, в субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая погода, но локальные кратковременные дожди и грозы не исключены за счет очень влажной и неустойчивой воздушной массы, во власти которой сейчас находится полуостров.