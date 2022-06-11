«Кривая перестройка системы». Центробанк попросят разобраться с комиссиями за валютные счета

Шесть банков ввели комиссии за валютные счета. При этом проценты достаточно большие — до 12% годовых. Дело в том, что банкам попросту невыгодно взаимодействовать с долларами и евро. Тем не менее это не повод создавать сложности для клиентов, уверены специалисты. Депутаты рассказали о волне жалоб и подготовке запроса в Центробанк.

Банки ввели комиссии за валютные счета

Уже шесть банков из топ-20 по объему привлеченных средств ввели комиссии за валютные счета. Об этом сообщили аналитики Frank RG. Эта новость появилась вслед за заявлениями, что Тинькофф Банк с 23 июня вводит комиссию в размере 1% в месяц для карточных счетов в валюте. Взимать дополнительную плату также решили в «Райффайзене», Ситибанке, банке «Санкт-Петербург», «Уралсибе» и РНКБ. До конца июня сделать это планирует и Росбанк.

При этом комиссия у каждого банка своя — от 200 рублей в год до 12% годовых. Тем не менее суть остается одной: все вышеперечисленные организации попросту не хотят иметь дело с валютой, в то время как отрицательные ставки в РФ запрещены. Так и появилась идея с налогом.

Избавиться от валюты

У банков есть объективные причины вводить комиссии за валютные счета: размещать валюту стало некуда, курс падает, также экспортные клиенты в большинстве своем больше не нуждаются в долларах и евро, импорт сильно упал и идет в основном по бартерным схемам с Китаем, с Индией — за юани и рупии. То есть доллары и евро сейчас попросту не нужны. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

«Еще один фактор — санкции. Я так понимаю, банкам сказали, что все валютные вклады сейчас под угрозой. <…> Они могут столкнуться с конфискацией ее. Соответственно, банкам валюта для бизнеса особо не нужна. Населению они ее тоже продать не могут, потому что действует запрет Центробанка (ЦБ). Банкам хочется от валюты теперь избавиться и при этом заработать на клиентах, потому что клиенты, мы проводили у себя опрос в инвестиционном сообществе <…> половина все равно держит валюту — либо наличную, либо безналичную», — пояснил аналитик.

Чтобы побудить клиентов начать продавать валюту, банки и придумали комиссию. При этом, по словам Адамидова, особо, как обычно, отличился именно Тинькофф Банк: сделал наиболее громкий процент. У него очень много частных клиентов, то есть нововведение коснулось многих обычных граждан.

Источник фото: РИА «Новости»

Возмущение из-за комиссии растет

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов рассказал «360», что россияне уже начали жаловаться на действия банков.

Жалобы поступают. Уже [9 июня] начали поступать на электронные адреса депутатов Аркадий Свистунов.

По словам Свистунова, комитет по этому поводу пока не собирался. Однако он озвучил позицию своей фракции — ЛДПР. Там к нововведению относятся резко отрицательно.

«Понятно, что у всех сейчас есть большие или небольшие проблемы. Но банки ведут себя традиционно: все свои текущие проблемы стараются перекладывать на своих клиентов. Даже анекдот существует: что такое банк — такой институт, который предлагает зонтик в хорошую погоду, а когда наступает плохая погода, требует зонтик отдать обратно», — пояснил Свистунов.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что пересматривать комиссии по уже существующим договорам не очень корректно. Свистунов подчеркнул, что понимает — у банков многое может быть зашито мелким шрифтом, но тогда клиент имеет право отказаться от комиссий и банк обязан выдать ему деньги или перечислить, куда клиент скажет.

«С последним на сегодня существует проблема, потому что опять будет возникать при перечислении комиссия. <…> Иногда достаточно значительная. И опять-таки, куда перечислить. С валютой истории не такие уж и простые. Тогда отдайте ее наличными. А наличными — они говорят: „У нас ограничение — не более 10 тысяч выдаем наличными“. Тогда снимите это ограничение, если вы терпите убытки», — заявил он.

Свистунов отметил, что такие комиссии нужно вводить уже после консультаций с клиентами. Объявлять их так резко нельзя.

Объявлять такие резкие комиссии — 12% годовых! С ума сойти! Мы категорически против этого. Будем готовить запрос в ЦБ с предложением и требованием обратить внимание на эту ситуацию. Надо дать людям возможность и время определиться, как быть с накоплениями, а не подталкивать их к этому, к тому же такими пиратскими способами Аркадий Свистунов.

Перестройка банковской системы

Адамидов напомнил, что в Европе, например в Швейцарии, есть комиссии за ведение счета в валютах, которые не покрывают даже доход. В Израиле и ряде стран схожие ситуации. Это именно для национальных валют, в которых некуда размещать деньги, то есть нет спроса на капитал в них.

«Конечно, это неприятно. И нужно еще иметь в виду, что в России вообще такого не было. <…> Мы идем к кривой перестройке банковской системы, где у нас останется считаное число банков, которые работают с валютой и представляют хотя бы, куда они могут ее определить», — сказал он.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом Адамидов затруднился посоветовать клиентам банков, которых затронуло нововведение, что делать в данной ситуации.

«Смотря для чего вы храните эту валюту. Сейчас ситуация действительно не очень хорошая в том плане, что если у вас есть эта валюта, так называемая нестарая, то снять ее нельзя. Соответственно, вы должны ее принудительно конвертировать. Курс падает, а еще банковские комиссии с очень негуманными курсами, от которых мы отвыкли. Вас, по сути говоря, вынуждают выходить в рубли. Если все-таки нужна валюта <…> Не все банки готовы делать валютные переводы», — пояснил Адамидов.

По его словам, в этой ситуации непросто придется тем, кто собрался в отпуск и нуждается в долларах и евро. Однако он надеется, что к осени ситуацию урегулируют.

«Немножко вспоминаем советские практики, когда фраза „достать валюту“ означала своеобразный квест», — заключил Адамидов.