Знаменит нарушением прав клиентов. «Тинькофф банк» будет обслуживать валютные счета с комиссией

«Тинькофф» сообщил о введении платного обслуживания валютных счетов своих клиентов. Оно коснется владельцев счетов в евро, долларах США, фунтов стерлингов и швейцарских франков. За несколько месяцев банк часто вызывал недовольство у своих клиентов.

С 23 июня «Тинькофф банк» вводит платное обслуживание валютных счетов. При балансе свыше 1000 условных единиц она составит 1% в месяц. Нововведение будет касаться владельцев счетов в долларах США, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов, писало РИА «Новости».

Банк будет списывать комиссию каждый день. При этом до 30 июня «Тинькофф банк» отменит комиссию за SWIFT-переводы.

На такой шаг пошли из-за ненадежности иностранных партнеров по работе с валютой для России. «Тинькофф банк» также объявил, что с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие счета в валюте закроют, а средства на них переведут на счета клиентов.

Есть ли нарушение

По мнению первого замглавы бюджетного комитета Совфеда Елены Перминовой, введение высокой комиссии на хранение счетов в иностранной валюте считается нарушением интересов клиентов. По ее мнению, Центробанк может отреагировать на такое решение.

Источник фото: РИА «Новости»/Рамиль Ситдиков

Профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов не исключил в разговоре с «360», что с точки зрения нормативных документов и юридических процедур есть нарушения. Центробанк со своей стороны сделает выводы и предъявит «Тинькофф банку» определенные претензии или накажет его.

«Дело в том, что „Тинькофф банк“ традиционно знаменит в плохом смысле слова своими определенными условиями, которые сильно нарушают права своих клиентов. И это далеко уже не первый случай за последние годы его работы», — отметил Качалов.

Иного мнения придерживается профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, ограничений на комиссию нет, и каждый банк может устанавливать плату за свои услуги.

«Обслуживание кредитных карт у кого-то бесплатно, у кого-то — тысяча рублей в месяц, а у кого-то — две тысячи рублей в месяц. ЦБ на это как-то не реагирует. Это дело банков», — рассказал Юденков.

Однако платное обслуживание валютных счетов вряд ли приведет к оттоку клиентов из банка. По словам Качалова, образованные и искушенные пользователи будут сравнивать разные условия в разных финансовых организациях и уходить.

«Я знаю таких людей, которые отказывались от карточек „Тинькофф банка“ из-за того, что комиссии для них были в разы невыгоднее, чем тарифы других банков. Но такого рода искушенных и образованных клиентов в России пока еще очень мало», — отметил Качалов.

Ошибки банка

Клиенты «Тинькофф» также столкнулись с трудностями при снятии наличной валюты в банкоматах. На карте банка не оказалось ни одного банкомата, где можно снять наличные евро и доллары, написал ТАСС.

Источник фото: РИА «Новости»/Виталий Белоусов

«Тинькофф банк» за несколько месяцев успел вызвать недовольство у своих клиентов. «Тинькофф» ранее сообщал, что с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов. Позже банк заявил о своем решении отменить комиссию до 30 июня.

Банк также решил ввести автоматически подключать пользователям рассрочку на покупки после просмотра Stories в приложении банка. «Тинькофф» таким образом пытался привлечь внимание к своим спецпредложениям, чтобы клиенты могли в них поучаствовать.

В начале июня пользователи жаловались на масштабный сбой в работе приложения банка. Клиенты не могли перевести деньги на свои и чужие счета.