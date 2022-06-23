Кредиторам вернут рублями. Россия нашла способ погашения госдолга

Россия временно перейдет на рубли для выплаты долгов по еврооблигациям. Средства переведут на специальные счета для иностранных владельцев ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Кредиторы смогут перевести эти средства на счета в российском банке и конвертировать в валюту. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Сейчас для России это единственный способ расчета перед зарубежными кредиторами, после отказа США продлить генеральную лицензию на перечисление средств в валюте.

Расчет по-новому

Министр финансов Антон Силуанов сравнил новую схему расчета по российским еврооблигациям с новыми правилами оплаты поставок российского газа, только в обратном порядке.

Для получения средств в валюте кредитору нужно открыть два счета в одном из российских банков. На рублевый средства переведет НРД после чего банк переведет деньги в валюту по курсу Центрального банка на день погашения. Центробанк и Минфин сами выберут банки, которые начнут проводить эти операции.

Эта схема расчета станет временной и продлится до 1 января 2023 года. Это следует из законопроекта, который правительство внесло в Госдуму. Документ предусматривает приостановку нормы Бюджетного кодекса, по которой оплата по внешним займам должна проводиться только в валюте.

В пояснительной записке к документу говорится, что на такой шаг правительство пошло в связи с отказом США продлить лицензию на получение американскими инвесторами платежей по российским еврооблигациям в долларах, а также включения НРД в санкционный список Евросоюза.

Даже несмотря на введение санкций против России у Минфина оставалась возможность проводить все платежи по внешнему долгу в долларах и евро. Но после ужесточения ограничения со стороны США и Евросоюза осталась возможность только платить рублями.

Ближайшую выплату по долларовым Евробондам России нужно погасить 23 и 24 июня.

Игра с жесткими правилами

Решение о погашении долгов по евробондам в рублях, а не в той валюте, за которую покупались ценные бумаги приведет к техническому дефолту. Об этом «360» заявил экономист Вячеслав Зайченко.

Кредиторы покупали евробонды для извлечения прибыли в валюте. Если бы они хотели получать прибыль в рублях, то они бы купили рублевые, чтобы оставить свою прибыль внутри России. У них цель как раз в том, чтобы вывести свою прибыль для личных целей Вячеслав Зайченко.

По словам экономиста, выхода из сложившейся ситуации нет и технический дефолт для России неизбежен. Но страшного в этой ситуации особо ничего нет.

«Это не финансовый дефолт, какой был в 1998 году, а номинальный. На сбережениях россиян он никак не скажется. В сегодняшнем случае речь идет не о погашении долга, когда государство берет деньги у собственных людей, а о внешнем займе», — подчеркнул Зайченко.

Экономист пояснил, что по факту это придаст России в глазах внешних кредиторов статус состоятельного держателя инвестиций, поэтому в следующий раз кредиты начнут выдавать под более высокие проценты или чаще отказывать.

Но по факту все прекрасно понимают, что как такового дефолта нет. Россия извлекает доход от экспорта операций. У нее накопилось большое количество валюты, что уже привело к чрезмерному укреплению рубля Вячеслав Зайченко.

Зайченко пояснил, что инвестиционный рынок — это игра с очень жесткими правилами, где возникшие внешние обстоятельства не играют никакой роли. Важно только выполнение взятых на себя обязательств не взирая ни на какие условия.

«Обстоятельства, по которым Россия не может погасить долг никого не волнуют. Это инвестиционные обязательства, которые необходимо выполнять. Шаг влево, шаг вправо — это уже нарушение, за которое придется платить», — подытожил он.