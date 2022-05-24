Минфин США отказался продлевать лицензию для погашения госдолга России

Минфин США объявил, что не намерен продлевать срок действия лицензии, которая разрешает получать валюту от России по суверенным бондам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Срок внесенных поправок в ограничения истекает в среду, 25 мая в 07:01 по московскому времени.

Действующая лицензия позволяла России рассчитываться с американскими держателями выпущенных суверенных облигаций в валюте, несмотря на блокировки счетов. Это позволяло избежать дефолта по госдолгу.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что в связи с заморозкой активов страны в странах Евросоюза и США оплатить свои обязательства в валюте Россия не может, но готова рассчитаться рублями.

Он подчеркнул, что в случае объявления дефолта Минфин России обратится в международные суды, так как все проведенные платежи перед кредиторами замораживались правительствами западных стран.

Следующий обязательный платеж в долларах Россия должна провести в пятницу, 27 мая.