Банк за пределом дозволенного. Кто и зачем смотрит кредитную историю россиян

Банк проявил слишком горячий интерес к финансам россиянина, за что и поплатился. Житель Кемеровской области выиграл суд и теперь получит компенсацию. Запросы пришли из-за технического сбоя, но бывает, что финансисты заглядывают в карман из-за происков мошенников.

Житель города Мариинска Кемеровской области заметил, что банк запрашивал информацию о нем в бюро кредитных историй. Все бы ничего, но запросов было не один и не два — их набралось с десяток. Банк интересовался просмотром счета, потребительским кредитом и кредитной картой мужчины.

Разгневанный кемеровчанин обратился в суд и потребовал компенсацию за такое навязчивое любопытство. И хотя банк уверял, что запросы прошли «в результате технического сбоя», его все же оштрафовали и обязали выплатить истцу компенсацию.

Стоит отметить, что по закону согласие на такие запросы не требуется. Обычно интерес банка связан с обращением к нему за кредитным продуктом, пояснил «360» председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

«Запрос могут сделать при получении кредитных продуктов — кредитной карты, открытии счета, получении кредита. Но не десяток раз, хватит и двух. Да, в законе не указано, сколько раз подряд банк может проверять одного гражданина, но теперь суд официально установил, что 10 — это много», — сказал эксперт.

В версию о компьютерном сбое верится с трудом: все запросы были в отношении одного и того же человека по разным продуктам. Кроме того, такой интерес можно квалифицировать как незаконное получение персональных данных. А за это существует административная ответственность, отметил Костиков.

«Подобные множественные запросы могут в какой-то степени повредить репутации. Например, кредитное бюро может посчитать, что человек несколько раз обращался за кредитом и ему отказали. То есть потенциальный заемщик неблагонадежен», — сказал юрист.

Отстоять свою честь можно. Первым делом следует написать претензию банку и получить от них любой ответ — мотивированный или немотивированный. После с этим ответом обращаться в Службу защиты прав потребителей финансовых услуг Центрального банка РФ либо в суд, пояснил Игорь Костиков.

Происки мошенников

Иногда подобные множественные запросы могут быть сигналом работы мошенников, которым удалось заполучить личные данные человека, считает аналитик ФГ «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам, банковский эксперт Дмитрий Голубовский.

«Запросы, если из региона, в котором вы не живете, — серьезный повод задуматься, что по вашим слитым в Сеть документам какие-то мошенники пытаются взять кредит. Были прецеденты, иногда люди уезжали куда-то и в аэропорту узнавали, что какая-то микрофинансовая организация выдала кредит на их данные и уже начато судебное производство за неуплату», — рассказал эксперт.

По его мнению, единственный действенный способ не попасть впросак — периодически отслеживать свою кредитную историю. Нужно узнать, в каком или каких бюро кредитных историй она хранится. Для этого необходимо отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй Банка России через портал «Госуслуги».

Кредитую историю можно запросить бесплатно дважды в год. Пользователи портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью могут сделать это онлайн, через сайты бюро. И если найдется подозрительный запрос или чужой кредит, следует идти к юристам.

За спрос денег не берут

Между тем Голубовский уверен, что любое финансовое учреждение имеет право запрашивать информацию в бюро кредитной истории, они для этого и созданы. И многократные запросы также не запрещены: в законе нет ограничений на количество запросов от одной организации. В Гражданском кодексе ничего подобного нет.

«Можно подать в суд и что-то отсудить, лишь когда вам нанесен ущерб. Но какой именно ущерб нанес банк? Ущерб — это то, что можно выразить в материальных ценностях, или то, что можно назвать моральным ущербом. Но запрос информации о вас не является оскорбительным», — пояснил аналитик.

Для стороннего наблюдателя это будет выглядеть так, как будто человек очень много раз пытался подать заявки на кредит. А одобрили их или нет — написано в бюро кредитных историй. Количество запросов — не та информация, которую обычно сообщают, важна благонадежность и кредитоспособность клиента.

Переписать историю

Кстати, любой человек может оспорить информацию, содержащуюся в его кредитной истории, подав в бюро, в котором она хранится, заявление о внесении изменений или дополнений. В течение 30 дней со дня регистрации такого заявления БКИ обязано провести дополнительную проверку содержащейся в кредитной истории информации, запросив ее у банка, к которому она относится.

Банк обязан в течение 14 дней со дня получения запроса БКИ предоставить ему информацию, подтверждающую достоверность оспариваемых сведений, или исправить кредитную историю. В последнем случае бюро кредитных историй обновит или аннулирует оспоренную кредитную историю.

О результатах рассмотрения заявления бюро кредитных историй обязано сообщить в письменной форме по истечении 30 дней со дня его регистрации. В случае несогласия с решением БКИ его можно оспорить через суд.