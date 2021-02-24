Россиянин отсудил компенсацию у любопытного банка

Житель Мариинска получил компенсацию от банка, который более 10 раз незаконно запрашивал у него кредитную историю. Пострадавший оценил моральный ущерб в 47 тысяч рублей, но получил только пять. Об этом сообщила «Российская газета».

Мужчина обратился в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, где узнал, что кредитно-финансовое учреждение запрашивало без его согласия информацию о нем больше десяти раз.

Сотрудники банка запрашивали его историю с целью просмотра счета, потребительского кредита и кредитной карты. После была проведена проверка, которая подтвердила опасения клиента. Проверяющим сообщили, что запросы от банка формировались не намеренно, а в результате технического сбоя.

«В действиях банка усмотрели состав административного правонарушения, выразившегося в незаконных действиях по получению кредитных отчетов. За что банк был оштрафован на 30 тысяч рублей», — сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

Кроме того, пострадавший обратился в суд за компенсацией морального вреда, который оценил в 47,5 тысячи рублей. Суд согласился с тем, что права истца на охрану частной жизни были нарушены. Судья обязал банк выплатить мужчине пять тысяч рублей.